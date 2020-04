Tafeln richten am Donnerstag Notlieferdienst für Ältere ein

Lampertheim.Wegen der Corona-Krise wurden auch die Tafeln mit den Ausgabestellen in Lampertheim und Bürstadt geschlossen. Nun soll für beide Tafeln im Ried ein Notlieferdienst eingerichtet werden. An der Initiative beteiligt ist nach einer Pressemitteilung des Diakonischen Werkes Bergstraße der Lampertheimer Lions Club.

In Absprache mit der Tafelkoordinatorin des Diakonischen Werkes, Ute Weber-Schäfer, wurde eine größere Zahl von jüngeren Helferinnen und Helfern angesprochen. Dabei ist es nach Mitteilung des Clubs zu einer „Welle der Hilfsbereitschaft“ gekommen. Überraschend viele Menschen hätten ihre Mithilfe an einem Notlieferdienst angeboten.

Gemeinsam mit den freiwilligen Helfern aus den eigenen Reihen des Lions Clubs sowie des Rotary Clubs, des TV Lampertheim, des VfB Lampertheim, des Chores Ephata, des Boxclubs „Punching“ und des 1. FC Olympia Lampertheim wurde in kurzer Zeit eine Unterstützergruppe zusammengestellt, die in Kooperation mit der Tafelkoordination des Diakonischen Werkes Bergstraße den Notlieferdienst auf die Beine stellen will. 60 freiwilligen Helfer, die im Durchschnitt 45 Jahre alt sind, wollen sich in Teams unter der Federführung von Tafelkoordinatorin Weber-Schäfer an Gründonnerstag, 9. April, auf den Weg machen.

Ausgangspunkt der Aktion sind die Räumlichkeiten der Tafel Lampertheim. Die Lebensmittel werden von maximal vier Helfern mit einem Sicherheitsabstand in Kisten verpackt. Die Teams sind mit Schutzmasken und Handschuhen ausgestattet. Anschließend werden die Kisten an die Fahrerteams übergeben, die ebenfalls mit Schutzmasken und Handschuhen ausgestattet sind. Die gefüllten Kisten werden den über 63-jährigen Tafelkunden aus Lampertheim und Bürstadt vor die Tür gestellt. Die Helfer warten in einem Sicherheitsabstand von bis zu drei Metern, bis die Waren von den Kunden aus der Kiste entnommen worden sind. Anschließend werden die Kisten in die Tafel nach Lampertheim zurückgebracht und dort desinfiziert.

Foodsharer helfen mit

Die Leiterin des Diakonischen Werkes, Irene Finger, erklärt auf Anfrage, ein solcher Notlieferdienst werde voraussichtlich alle 14 Tage eingerichtet. Solange die Tafeln geschlossen blieben, bekämen sie Lebensmittel über die Initiative Foodsharing, die auch in Lampertheim aktiv ist und verzehrbare Lebensmittel vor dem Müll rettet.

„Unsere Aufgabe ist es, unbürokratische Hilfe und Nächstenliebe zu leisten. Wir wollen die Menschen, die sich uns anvertraut haben, jetzt nicht im Stich lassen. Eine Aufgabe sehen wir darin, ein Hilfsangebot für unsere älteren und wenig mobilen Tafelkunden bereitzustellen“, heißt es in der Pressemitteilung des Diakonischen Werkes.

Die ehrenamtlich Mitarbeitenden der Tafeln haben eine Tafel-Hotline eingerichtet, bei der sich Tafelkunden für Fragen rund um die Tafel und den Not-Lieferdienst melden können.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.04.2020