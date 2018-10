Lampertheim.Mit zwei Veranstaltungen feiert die Stadtbücherei Lampertheim am Mittwoch, 24. Oktober, den Tag der Bibliotheken. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es ab 16 Uhr eine musikalische Mitmachlesung mit Florentine Hein und dem Sänger Dormio. Die zweite Veranstaltung wendet sich ab 20 Uhr an dialektbegeisterte Menschen, die Freude an der kurpfälzischen Sprache und an Musik haben. Arnim Töpel, Erfinder von „Kommissar Günda“ und begeisterter Musiker, wird seinen kauzigen Kommissar aus seinen Mundartkrimis vorstellen. Mit dabei ist auch das Piano von Arnim Töpel, mit dem er die Lesung musikalisch umrahmen wird. Karten für beide Veranstaltungen gibt es beim Rathaus-Service der Stadt sowie an der Abendkasse.

Am Tag der Bibliotheken wollen die über 10 000 Bibliotheken, davon über 9000 öffentliche Bibliotheken, das Leistungsspektrum ihrer Arbeit dokumentieren. Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken realisieren rund 400 000 Veranstaltungen, neben Lesungen und Ausstellungen auch Angebote digitaler Leseförderung und Medienkompetenzvermittlung. red

