Anzeige

Mit Vorführungen und Aktionen werden alle Abteilungen dabei sein. Angefangen von der Kinderfeuerwehr über die Jugendfeuerwehr bis zur Einsatzabteilung, Alle tragen zur Unterhaltung und Information bei. So können die Besucher beobachten, wie die Feuerwehr selbstgelegte Brände löscht. Mittels einer Miniaturschaumanlage im Maßstab von 1:100 demonstriert die Wehr, wie man funktional mit chemischen Feuern umgeht.

Wer möchte, kann sich in zünftiger Uniform und Ausrüstung in einer Fotobox ablichten lassen. Ein Erinnerungsfoto in einer zünftigen Uniform oder Ausrüstung ist möglich, das nötige Equipment wird ausgeliehen. An die Jüngsten hat die Feuerwehr auch gedacht: Hüpfburg und kindgerechte Spiele sind selbstverständlich.

Für das leibliche Wohl ist bestens vorgesorgt, berichtet Klotzbach. Wie immer gehört Spargelgemüse dazu, selbst zubereitet in der Feldküche. Auch an Steaks oder Pommes wird es nicht fehlen. Ein Kuchenbuffet wird in der Cafeteria eingerichtet und zusätzlich zu den leiblichen Genüssen wird die Katholische Kirchenmusik von 10 bis 14 Uhr das Wohlbefinden musikalisch unterstützen. sto

Südhessen Morgen, Montag, 30.04.2018