Lampertheim.„Zwölf Stunden – so lange dauert der Arbeitstag eines Rettungssanitäters aus Hessen im Durchschnitt“, berichtet Jason Gluth. Und: Meist beginnt die Schicht um 7 Uhr morgens und endet um 19 Uhr abends. Täglich finden durchschnittlich etwa fünf bis zehn Einsätze statt, schätzt der Rettungssanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bürstadt.

Wer als Rettungssanitäter arbeiten will, so Gluth, sollte auf jeden Fall flexibel sein – egal ob tagsüber oder nachts. „Am Anfang jeder Schicht werden zunächst das Rettungsfahrzeug und die Geräte überprüft, um zu sehen, ob alles einsatzfähig ist“, sagt er. Materialien, die vielleicht am Vortag oder vom vorherigen Team aufgebraucht wurden, müssten aufgefüllt und auch die Dienstkleidung müsse gecheckt werden.

Keine Vorbereitung möglich

Am Arbeitsplatz befinden sich etwa vier bis fünf Leute, beschreibt der Rettungssanitäter weiter. Auf jeden Einsatz fahren zwei Rettungssanitäter – manchmal ist noch ein Praktikant oder ein Auszubildender dabei. „Den Einsatz bekommen wir über die Leitstelle, welche die Anrufe entgegennimmt. Aus diesem Einsatzbild kann man auf den groben Zustand des Opfers schließen“, sagt Gluth. Wirklich vorbereiten könne man sich auf den Einsatz aber nicht, denn jede Sekunde zähle.