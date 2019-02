Tagesbetreuung künftig per Bus

Hofheim.Im Gemeindehaus fanden sich die Mitglieder des Ökumenischen Fördervereins zur Jahreshauptversammlung ein – der Verein unterstützt die Diakonie in Lampertheim maßgeblich mit Zuwendungen und Spenden.

Als Höhepunkt im vergangenen Jahr bezeichnete die Vorsitzende Annette Gutbier die Finanzierung und Übergabe eines Opel Corsa an die Station im Wert von rund 13 000 Euro. Mit aktuell etwa 100 Mitgliedern ist die Tendenz des Fördervereins allerdings rückläufig. Die Vorsitzende wies auf die Vorteile des Fördervereins hin, dessen Spenden eins zu eins der Diakoniestation zugutekommen, den Schwestern Fortbildungskurse und „diakonische Zeiten“ ermöglichen, was die Diakoniestation von privat betriebenen Stationen maßgeblich unterscheidet. Wie Annette Gutbier weiter berichtete, soll im Jahresverlauf ein Bus für die Tagesbetreuung angeschafft werden, um auch Menschen mit Rollstühlen adäquat transportieren zu können.

Fachpersonal gesucht

Mehr als 300 Patienten zählt die Station in Lampertheim, für die nach wie vor Fachpersonal gesucht wird. Der seit 1998 angebotene Menüservice leistet täglich mehr als 100 Essen. Gut angenommen wird die Tagesbetreuung „Meine Zeit“, die 2014 als Nachfolge der „Rückenlehne“ gegründet wurde und auch von Hofheimern genutzt wird. Etwa 15 bis 20 Personen werden täglich in der Kaiserstraße 38 betreut. Interessenten können sich für detaillierte Informationen an die Station wenden. Einen Einblick in die aktuelle Kassenlage vermittelte Rechnerin Irmtraud Nolting. Ihr bescheinigten die beiden Kassenprüferinnen Ulrike Hofmeister-Knaup und Marion Jakob eine einwandfreie Führung der Kassengeschäfte. Vorstandsneuwahlen standen turnusgemäß nicht an.

Thema der Versammlung war auch das 40-jährige Bestehen der Diakoniestation Lampertheim in diesem Jahr. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 31. März, um 10 Uhr in der Domkirche ein Festgottesdienst statt, in dem die stellvertretende Kirchenpräsidentin Pfarrerin Ulrike Scherf die Festpredigt halten wird. Daran schließt sich der Tag der offenen Tür von 13.30 bis 17 Uhr mit Kaffee, Kuchen und mehreren Fachvorträgen an. Auch die Mitarbeiter stehen in diesem Zeitrahmen für Informationen und Auskünfte zur Verfügung. fh

