Tagesmütter seit zehn Jahren gefragt

Hüttenfeld.„Punkt und Pünktchen“ nennt sich die Kindertagespflege der beiden Hüttenfelderinnen Tamara und Marion Geist. Die ausgebildeten Tagesmütter feierten jetzt das zehnjährige Bestehen ihrer Einrichtung in der Jakob-Müller-Straße.

Als Tamara (34) und ihre Schwiegermutter Marion Geist (65) vor zehn Jahren ihre private Betreuungseinrichtung eröffneten, war dies eine der ersten im Kreis. Seitdem wächst der Bedarf an Plätzen und „Punkt und Pünktchen“ kann sich vor Anfragen kaum retten. „Unsere Warteliste ist lang und wir können erst 2020 wieder neue Kinder aufnehmen“, erklärt Tamara Geist die momentane Situation.

Neben zahlreichen Eltern samt Kindern folgten auch weitere Bürger der Einladung. Im Rahmen des Festes wurde Marion Geist in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Stelle wird ab dem 1. August Ilona Bontenakel übernehmen, die ebenfalls in Hüttenfeld wohnt.

Betreut werden die Tageskinder im oberen Stockwerk des Wohnhauses von Tamara Geist, in hellen und kindgerecht eingerichteten Zimmern, wo sich die Kleinen „fast wie zu Hause“ fühlen. Ursprünglich sollten zusammen mit den Kleinen (Pünktchen) auch Schulkinder (Punkt) betreut werden. Doch es habe sich herausgestellt , dass das schwer in die Tat umzusetzen war. Zu unterschiedlich waren die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen. Da man sich aber nicht von dem Namen trennen wollte, wurden die Tagesmütter zu Punkten und die Kinder blieben die Pünktchen.

Wenn es die Witterung erlaubt, spielen die Jungen und Mädchen oft im Garten (Rutsche, Sandkasten, Rutschautos) oder gehen spazieren. Es wird jeden Tag frisch gekocht. Das Miteinander steht im Vordergrund. So lernen die Pünktchen früh, zu teilen und Rücksicht aufeinander zu nehmen.

Die Tagesmütter legen sehr viel Wert auf die kindliche Sprachentwicklung. Es wird gebastelt, gesungen und getanzt. Die Tagesmütter nehmen sich bei der Eingewöhnung so viel Zeit, wie jedes Kind individuell benötigt, um stabil und sicher anzukommen. So fällt es Eltern und Kindern leichter, loszulassen, was oft auch ein Vorteil beim Start in den Kindergarten ist.

„Dass die evangelische Kindertagesstätte ihre Räumlichkeiten erweitert, was auch mit der Betreuung von Kleinkindern einhergeht, beunruhigt schon etwas“, sagt Tamara Geist zu den Plänen der Kirchengemeinde. Die Zukunft von „Punkt und Pünktchen“ scheint durch die hohe Zahl der Voranmeldungen dennoch gesichert. ron

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.07.2019