Taizé-Gottesdienst berührt Gläubige

Lampertheim.Seit Jahren ist der Taizé-Gottesdienst vor dem Osterfest in der Kirche Mariä Verkündigung ein besonderes Erlebnis für die Gläubigen.

Der Ursprung des Gottesdienstes liegt in Taizé, einem kleinen Ort in Burgund. Dort bildete sich eine monastische Gemeinschaft, die als Symbol der ökumenischen Bewegung gilt. Jährlich finden dort viele Jugendtreffen der verschiedenen Konfessionen als Zeichen für Hoffnung und für ein friedliches Treffen statt. „Vertrauen auf Gott“ unter dieses Motto hatte die Organisatoren die Andacht gestellt und dabei schon im Voraus um Sänger geworben, die die Gesänge aus Taizé, welche für Einfachheit, Meditation und mehrfache Wiederholung stehen, zu proben.

Meditative Stimmung

Maria Karb, Dirigentin von Ephata, hatte die Aufgabe übernommen in kürzester Zeit einen vierstimmigen Gesang einzuüben. Das Ergebnis füllte volltönend das Kirchenschiff. Die Sänger unterstützen der Kinderprojektchor und die Musiker Julia Metzner, Diana Bauer, Markus Herrmann und Regina Fuxa. In der ins Halbdunkel gehüllten Kirche, die hauptsächlich in den Taizé-Farben Gelb, Orange und Rot strahlte, entfaltete sich rasch eine meditative Stimmung und Stille. Stille, die auch durch die Textbeiträge thematisiert wurde, die Heike Grieser sowie Monika, Simon und Markus Herrmann vortrugen. „Stille ist ein Zustand, den wir wahrnehmen können, wenn wir sie nicht durch unseren eigenen Lärm übertönen und so überhören“, so Markus Herrmann in seinem ersten Textbeitrag und er ergänzte, dass auch die Musik zur inneren Stille führt. Weitere Textbeiträge folgten, wobei der Psalm 25 von allen gemeinsam gebetet wurde. Heike Grieser erläuterte der Gemeinde, dass die Psalmen zu den ältesten Texten der Gläubigen gehören und auf jüdische Überlieferung zurückgehen. „Wenn wir jetzt diesen Psalm beten, verbinden wir Christen mit den Juden eine Jahrtausende alte Tradition“. Nach jedem Textbeitrag wurde gesungen, wobei französische und alte Kirchenlieder erklangen. Mit einem Abendgebet endete eine Andacht, die vielen als ein Höhepunkt im Kirchenjahr in Erinnerung bleiben wird. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019