Talente erringen sechs Medaillen

Zoé knüpft an gute Form an

Dann startete Zoé Rühl in der Gewichtsklasse bis 41 Kilogramm. Diese war mit vier Sportlern besetzt. Zoé konnte an ihre gute Form aus der Bezirksmeisterschaft anknüpfen und ließ sich auch von Judokas aus den Ausland nicht beeindrucken. Nur im letzten Kampf gegen eine befreundete Sportlerin ließ sie sich schlagen. Sie belegte den zweiten Platz.

Danach startete Latifa Makunga in der Gewichtsklasse über 41 Kilogramm, Dies bedeutete für sie, es mit wesentlich größeren beziehungsweise schwereren Gegnern zu tun zu haben. Trotzdem konnte sie den ersten Kampf mit einem Ippon für sich entscheiden. In den beiden weiteren Duellen musste sie sich geschlagen geben. Den vierten Kampf entschied die dann jedoch wieder mit Ippon für sich. Das bedeutete einen verdienten dritten Platz.

Thurkka Thayananthamoorthy trat in der U13 in der Gewichtsklasse über 51 Kilogramm an. In zwei Duellen musste sie sich wesentlich erfahreneren Gegnerinnen geschlagen geben. Ihre dritte Auseinandersetzung zeigte, dass sie sich in dieser Gewichtsklasse einfindet. Sie machte ihrer Gegnerin das Leben schwer, und erst in den letzten fünf Sekunden unterlag sie. Sie belegte einen guten dritten Platz.

Am Nachmittag startete die männliche Jugend in einer Halle, in der die Luft stand. Pascal Fleuti trat in der Gewichtsklasse bis 26 Kilogramm und einem Pool mit neun Gegnern an, was bedeutete, dass eine kleine Unachtsamkeit vor dem Finale die Chance auf einen ersten oder zweiten Platz verbaut hätte. Die Kämpfe eins und zwei konnte er mit Ippon für sich entscheiden. Jedoch im dritten Duell musste er eine Wazza ari-Entscheidung hinnehmen. Im kleinen Finale brachte ebenfalls ein Wazza Ari seines Gegners das Aus.

Thurshikan Thayananthamoorthy trat zeitgleich mit Pascal Fleuti in der Gewichtsklasse bis 37 Kilogramm, jedoch gegen 19 Gegner. Nach drei Kämpfen, die er mit sehr guten Leistungen für sich entscheiden konnte, musst er sich bei Einzug ins Finale geschlagen geben und ins kleine Finale. Seine letzte Auseinandersetzung um den dritten Platz musste er an seinen Gegner abgeben.

Gegen 15 Uhr startete dann die U 13 männlich mit Deni Uzarevic in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm mit acht Gegnern. Ebenso wie Felix Hofer musste er sich durch die beiden Pools kämpfen. Im ersten Pool belegte er jedoch „nur“ einen zweiten Platz und musste gegen den Sieger aus Pool zwei antreten. Diesen Kampf musste er an seinen Gegner abgeben. Er reichte somit zu einem dritten Platz. red

