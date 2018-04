Anzeige

Lampertheim.Seit vielen Jahren ist es in Lampertheim Tradition, dass die Stadt ihre erfolgreichen Sportler im Rahmen eines Ehrenabends würdigt. Diesmal fanden dazu 237 Athleten sowie deren Angehörige und Freunde den Weg in die Hans-Pfeiffer-Halle. Die Spitze der Verwaltung ließ es sich natürlich nicht nehmen, den Sportskanonen zu gratulieren und so weilten auch Bürgermeister Gottfried Störmer, Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass und Erster Stadtrat Jens Klingler im Publikum.

Schon bei der Eröffnung machte Bürgermeister Gottfried Störmer klar, dass es ein großes Anliegen der Stadt sei, den Breitensport zu fördern. Dabei möchte man den großen Umfang des Angebots weiter erhalten und nicht einzelne Disziplinen bevorzugen. Durch den Abend führte, wie schon im Vorjahr, Fritz Röhrenbeck, der neben seiner guten Laune einiges an Fachwissen mitbrachte. Immer wieder führte er Interviews mit Geehrten. Manchmal waren dies junge Aktive, die zum ersten Mal im Rahmen einer solchen Veranstaltung ans Mikrofon gebeten wurden, zum Teil aber auch langjährige Erste Vorsitzende, die in Sachen Öffentlichkeitsarbeit offenkundig eine gewisse Erfahrung mitbrachten.

Röhrenbeck vergaß bei dieser Gelegenheit nicht, all denen zu danken, die hinter den Kulissen und oft unbemerkt die ganzen Titel und Triumphe erst möglich machen: die Eltern sowie die ehrenamtlichen Helfer in den Clubs, die von der Übungsleitung über den Fahrdienst bis hin zum Kuchenverkauf jede erdenkliche Arbeit übernehmen und so das Grundgerüst des Erfolgs bilden.