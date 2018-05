Anzeige

Lampertheim.Die Kleinsten des Tennisclubs Lampertheim konnten auf ganzer Linie überzeugen. Die hochmotivierte Mannschaft, bestehend aus sechs Kindern unter acht Jahren, gewann im Auswärtsspiel gegen dem TC Biblis mit 14:6.

Luisa Brückmann, Moritz Baum und Ben Bauer siegten in ihren Einzelspielen. Finn Unger musste sich nach einem hart umkämpften Spiel mit einem knappen 3:4 geschlagen geben.

In den Doppeln spielten Ben Bauer und Louis Vincent Wegerle ihre Teamfähigkeit aus und gewannen deutlich mit 4:0. Auch das zweite Lampertheimer Duo, Moritz Gogolok und Nisa Yildiz, konnte einen Sieg mit nach Hause nehmen. In den Vielseitigkeitsübungen nahmen sich beide Teams nichts, hier kam es mit 4:4 zu einem Unentschieden. Insgesamt haben sich die sechs kleinen Lampertheimer in bester Form gezeigt und wurden mit Erfolg belohnt.