Lampertheim.Ein neues Veranstaltungsformat möchte Karl-Heinz Horstfeld von den Lômbadda Babblern etablieren: Am Sonntag, 23. Februar, startet um 15 Uhr die Reihe „Talk im Alten Rathaus“. Bei diesen Treffen möchte Horstfeld Menschen aus der Heimatstadt vorstellen. Dabei soll es vor allem um persönliche Erinnerungen und unvergessliche Erlebnisse gehen. Am ersten Nachmittag werden erwartet: Nicole Reinhardt, Olympiasiegerin im Kanurennsport, Gerlinde und Gerhard Hart vom AZ Vogelpark, Fritz Medert, Ehrenvorsitzender und Vizedirigent des MGV 1840 sowie Ludwig Seelinger, seit 73 Jahren aktiver Sänger und seit 62 Jahren Mitglied der Feuerwehr. Die Veranstaltung wird von der Arbeitsgemeinschaft Lômbadda Babbler in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule ausgerichtet. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.02.2020