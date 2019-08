LAMPERTHEIM.Regentänze, Rikscha-Touren und eine Zaubershow – beim Sommerfest des Agaplesion-Dietrich-Bonhoeffer-Hauses war in diesem Jahr mächtig was los. Rund 100 Bewohner feierten den ganzen Tag über im Garten des Seniorenzentrums mit ihren Angehörigen und den Mitarbeitern. Ihre Laune ließen sich die Senioren auch nicht vom einsetzenden Regen am Nachmittag verderben – im Gegenteil.

„Das bisschen Regen?“, sagte eine Bewohnerin mit lachendem Blick auf den grauen Himmel „das stört uns doch nicht“. „Wozu gibt es denn Schirme?“, stimmte ihre Zimmernachbarin zu. So spannten die Mitarbeiter der Einrichtung große Schirme im Garten über den Tischen auf, in die Cafeteria flüchtete kaum jemand. Die Bewohner und ihre Gäste feierten einfach weiter. Einige schwangen sich sogar von ihren Stühlen auf und legten einen Tanz im Sommerregen hin. „Sagenhafte Stimmung“, freute sich Einrichtungsleiter Henning Krey, „ich dachte eigentlich, beim Regen flüchten die meisten“.

Für die gute Stimmung war vor allem das vielfältige Programm über den ganzen Mittag verantwortlich – und auch Kreys Kollege Heinrich Wünsche aus Darmstadt. Der hatte aus der Darmstädter Einrichtung eine Fahrradrikscha mitgebracht, die schnell zum Höhepunkt des Tages wurde. „Die Rikscha kam so gut an, dass mir fast schon nichts übrig bleibt, als auch eine zu besorgen“, sagte Krey lachend. Tatsächlich waren die Bewohner begeistert von der Fahrt durch den Stadtpark und Lampertheim. Immer zwei Bewohner fanden nebeneinander auf dem kleinen, überdachten Dreirad Platz. Heinrich Wünsche pedalierte die Bewohner – unterstützt von einem elektronischen Antrieb – durch die Straßen.

Gemütliche Ausfahrten

Einrichtungsleiter Henning Krey war praktisch schon am Tag des Sommerfestes auf der Suche nach Sponsoren für eine eigene Rikscha. „Jetzt haben wir’s gesehen, jetzt bleibt ihm keine Wahl mehr“, frohlockten die Senioren. Neben den gemütlichen Ausfahrten stand für die Bewohner auch Unterhaltung auf dem Programm. Der Schifferstädter Künstler Franz Lämmlin sorgte mit seiner Musik für gute Laune, traditionell besuchten auch die Sänger von Cäcilia Sängerrose das Sommerfest mit einigen Darbietungen.

Zeitgleich gab es für die Bewohner ein Kuchenbuffet, später Salate und ein gegrilltes Spanferkel. Ins Innere flüchteten die Bewohner erst, als Lämmlin neben der Musik noch seine Zaubertricks auspackte – die funktionieren nämlich besser im Trockenen. Erst am Abend, als „New York, New York“ durch den Garten tingelte, löste sich das Sommerfest langsam auf. Wie immer war es komplett auf Spendenbasis organisiert. „Davon kamen aber reichlich zusammen“, freute sich Krey. So hat er zumindest eine Anzahlung für seine neue Rikscha. ksm

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.08.2019