Tanzen – auch mal ohne Schuhe

Lampertheim.Mit einer Ordensgaudi hat der Lampertheimer Karneval Verein (LKV) am Freitagabend sein elfjähriges Jubiläum gefeiert. Für die fröhliche Runde war der Saal der Zehntscheune in den LKV-Farben Rot, Weiß, Blau und Gelb geschmückt – mit dekorativen Regenschirmen und einem bunten Bühnenbild. Anlässlich des närrischen Geburtstages kündigte Sitzungspräsident Lutz Krieger an, dass die LKV-Narren nun neue Schwerpunkte setzten. „Zur Kerwe veranstalten wir das beliebte Maßkrugschieben. Auch am Weihnachtsmarkt auf dem Europaplatz beteiligen wir uns. Außerdem repräsentieren wir Lampertheim in diesem Jahr nun schon zum vierten Mal beim Hessentagsumzug. Und wir nehmen auch am Weiberfastnachtsumzug in Köln und am Fastnachtsumzug in Bürstadt teil.“ Doch dann war es genug mit langen Reden, die Gäste wollten feiern.

DJ Richy spulte Tim Toupets Fliegerlied ab und die Narren flogen mit ausgebreiteten Armen. Schnell wurden beim Herumhopsen der närrischen Majestät Loredana I. vom 1. Karnevalverein Limburgerhof ihre Absatzschuhe lästig, sie schlüpfte heraus und tanzte barfuß weiter. Dann tauschten Loredana I. und ihre Vereinsvertreter mit dem LKV-Sitzungspräsidenten ihre Jahresorden aus.

Gleich darauf eroberte eine Abordnung des Carneval- und Tanzsportclubs Ludwigshafen „Mauerblümcher“ die Bühne. Zudem machten Mitglieder der Biwwelser Babbel Dasche Halt in der Zehntscheune. Die Bibliser Lieblichkeit Annika I. vom alten Land verkörpert in ihrer zweijährigen Kampagne ein Burgfräulein. Begleitet von ihre Mutter Anja Adameck als Zofe und Präsident Stefan Lörsch kam sie im mittelalterlichen Gewand.

Mit Krone und Schwertern

Annika I. überreichte ihren prächtigen Orden – mit ihrem Bild, einer Krone und Schwertern verziert. „Wir fahren am 3. März im Musikzug Rot-Weiß Wiesbaden mit“, freute sich der Präsident und verwies auf die Seniorensitzung der Babbel Dasche am 24. Februar, 14.11 Uhr, im Bürgerzentrum Biblis, zu der zahlreiche Gäste erwartet werden wie Bürgermeister Felix Kusicka und Landrat Christian Engelhardt. Selbstverständlich seien auch etliche närrische Gruppen vertreten – etwa die Mondhexen Lu-La.

In der Zehntscheune hielt unterdessen LKV-Mitglied Thomas Haak einen Imbiss für die hungrigen Karnevalisten bereit. Dann sprang die Saaltür auf und die Dorfplatzhexen aus Meckenheim stürmten herein und trieben ihr Unwesen auf der Ordensgaudi. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 11.02.2019