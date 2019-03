Tanzen zum Beat der 70er

Hofheim.Die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) entführte am Samstag auf der Bühne des Hofheimer Bürgerhauses in die 70er und 80er Jahre. „Disco Disco“ lautet der Konzerttitel in Anlehnung an die legendäre Fernsehsendung „Disco“ mit Ilja Richter im Zeitalter von Plateauschuhen und Schlaghosen.

Es war schon eine besondere Party, die die MIL den rund 140 tanzbegeisterten Besuchern bot, unter ihnen auch Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl, der die rund dreieinhalbstündige Fete eröffnete. Genug mitreißende Hits boten die zwei ausgewählten Jahrzehnte dafür – Ohrwürmer wie das „YMCA“ der Village People oder Boney M’s „Rivers of Babylon“. Auch mit Welterfolgen der Bee Gees, von Barry White, ABBA oder etwa Baccara begeisterte die mit einer tollen Bühnenpräsenz ausgestattete MIL. Die Auswahl an Titeln stimmte an diesem Abend einfach.

Gäste bleiben nicht sitzen

Angesprochen von dieser Musik fühlten sich vom ersten Takt an die Gäste, die einfach nicht sitzen bleiben konnten, sondern das Tanzangebot im nett hergerichteten Saal des Bürgerhauses nutzten und sich gerne an diese Epoche zurückerinnerten. Die MIL jedenfalls überzeugte bei ihrer ersten Hofheimer Veranstaltung in diesem Jahr, die der Ortsbeirat und „cultur communal“ auf die Beine gestellt hatten.

Prägend hierbei Frontmann, Sänger, Gitarrist und „Discoboy“ Helmut Wehe und die beiden Mannheimer Sängerinnen Christiane Weber und Elke Singer. An den gleich doppelt besetzten Keyboards begeisterte der Bürstädter Patrick Embach und der aus Römerberg bei Speyer stammende Michael Rentschler, Siggi Groß an der Gitarre. Den Rhythmus für die vielen Hits gab der Lampertheimer Hans-Jürgen Götz am Schlagzeug vor. Patrick Schneller unterstützte die Formation an Licht und Ton. Um die Bewirtung kümmerte sich der FV Hofheim. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019