Tatort: Mannheimer Schloss

Lampertheim.Gerade hat der Wachmann seinen Kontrollgang beendet. „Komisch“, wundert er sich noch über den dunklen Flur, denn er hatte das Licht angelassen. Dann verspürt er einen harten Schlag auf den Kopf. Als der Sicherheitsmann aus seiner Ohnmacht wieder aufwacht, wuseln Spurensucher im weißen Overall geschäftig durch die Räume im Mannheimer Schloss. Die Wand, an der das wertvolle Rembrandt-Gemälde „Aristoteles, die Büste des Homer betrachtend“, eine Leihgabe des Metropolitan Museums New York, gehangen hatte, ist leer.

Autor Helmut Orpel liest in der Stadtbücherei aus seinem Kunstkrimi „Der König von Burgund“. Im Mittelpunkt des literarischen Werkes steht der Schlossführer Ernst Wilhelm Berger. Es stellt sich die Frage, ist er der wiedergeborene Okkultist Cagliostro aus dem 18. Jahrhundert, der die Höfe Europas in Atem hielt? Der Krimi spielt in der Metropolregion Rhein-Neckar.

"Der König von Burgund" ist mit der ISBN: 9783944380704 im Worms Verlag erschienen und kostet 24,90 Euro. In der Stadtbücherei Lampertheim gibt es zwei Exem plare zum Ausleihen.

Spielorte zum Greifen nah

An der Gitarre wird Orpel von Musikschulleiter Joachim Sum unterstützt, Stücke aus dem 18. Jahrhundert spielt. In den kleinen Lesepausen interpretiert Sum Werke des italienischen Komponisten Alessandro Scarlatti und des deutschen Lautenisten Adam Falckenhagen. Petra Stöckinger vom Fachbereich Bildung, die für die Reihe „Wortkultur in der Stadtbücherei“ verantwortlich ist, nennt Orpel bei ihrer Begrüßung einen „Wiederholungstäter“. Denn der Mannheimer hatte vor zwei Jahren schon seinen Kunstkrimi „Tintorettis Geheimnis“ vorgestellt.