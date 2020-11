Lampertheim.Mit 4:1 setzten sich die Fußball-B-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld gegen die Gäste aus Lorsch durch und feierten – kurz bevor der Spielbetrieb aufgrund der Pandemie nun wieder ruht – den ersten Saisonsieg in der Kreisliga. Lampertheims Trainer Axel Ernst freute sich nach dem Abpfiff. „Es ist so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Das Team hat gezeigt, was es kann“, so der überglückliche Coach.

Nach einem etwas schwierigem Start hatten die Gastgeber mit der ersten Chance eine Art „Brustlöser“ und schafften es danach, über die Spielzeit immer gefährlich zu bleiben. Nach einem Eckball setzte sich Angreifer Luis Boll am ersten Pfosten durch und traf per Kopf zum 1:0 (33.). Gegen unkonzentrierte und wackelige Klosterstädter setzten die Gastgeber nach und hatten in der Folge immer wieder gute Offensivaktionen.

In Durchgang zwei war die JSG zunächst griffiger und erspielte sich Stück für Stück Vorteile. Tom Jäger traf aus kurzer Entfernung nur den Pfosten. Lorsch versteckte sich aber nicht und hatte bei Kontern durch den immer wieder anspielbereiten Stürmer auch seine Strafraumszenen. In der 62. Minute war aber auch diesmal der Torhüter machtlos und kassierte das 2:0 durch Alessio Schott. Kurz darauf war Tom Jäger zur Stelle und traf nach einem Zuspiel von Yannik Arda Efe nach einer starken Einzelleistung zum 3:0. Lorsch gab sich immer noch nicht auf und erzielte in der 73. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1. Doch den Schlusspunkt setzte die JSG, in der Nachspielzeit erzielte Jäger das 4:1. fh

