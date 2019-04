Team Schwarz schießt das beste Ergebnis

Hüttenfeld.Zum vierten Wettkampf der Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen trafen sich die aktiven Schützen der teilnehmenden Vereine erstmals beim SSV Hemsbach. Auf den 18 Ständen konnte das Schießen sehr schnell abgewickelt werden. Die 38 Teilnehmer dieses Durchgangs hatten daher alle bereits gegen 22 Uhr ihren Wettkampf beendet. Die Ergebnisse waren beachtlich: Neben sechs Auflageschützen, die mehr als 390 Ringe getroffen hatten, konnte Anna Beck auch ohne Auflage hervorragende 391 Ringe erzielen.

Mit einem Durchschnittsergebnis von 390 Ringen war es am Ende das Team Schwarz, das mit 1950 Ringen erfolgreich war. Jeder in diesem Team konnte sich daher fünf Punkte auf seinem individuellen Konto gutschreiben lassen. Für das Siegerteam trafen Hermann Schulz 399, Walter Diehlmann 395, Anna Beck 391, Günter Ihrig 384 und Irene Wegener 381 Ringe. Hans Wesp kam trotz guter 376 Ringe nicht mehr in die Wertung. Ebenso erging es Walter Müller mit 353 Ringen und Arno Schäfer, der mit 301 wieder über die 300 Ringe-Marke kam.

Team Rot auf Rang zwei

Mit 1942 Ringen war das Team Rot am Ende kaum schwächer. Mit 399 Ringen war Alfred Benna bester Schütze im Team, allerdings nur um einen Ring besser als Franz Klemm. Johannes Kühn erzielte 389 Ringe. Auch ohne Auflage traf Marion Bauer 382 und komplettierte die Mannschaft zusammen mit Volker Arnold, der 374 Ringe zur Auswertung brachte. Hans-Dieter Beck blieb mit 369 Ringen außen vor. Heike Marquardt-Becker (367) konnte auch keinen Mannschaftsplatz bekommen. Jungschützin Trinity Eckhardt erzielte stabile 343 Ringe und damit zehn mehr als Helmut Günther (333).

Mit etwas mehr Abstand folgte das Team Blau, das zusammen 1915 Ringe schoss. Beteiligt daran waren Harold Trautmann (394 Ringe), Klaus Reinhardt (388), Thorsten Schmitt (382), Karina Weber (378) und Sandra Menzel (373). Für Karina Hahl (367) und Pistolenschützin Tanja Reich (355) blieben damit nur Plätze außerhalb der Wertung.

Mehr Abstand hatte das Team Gelb, obwohl auch hier das beste Ergebnis von Heinz Käppler auf 390 Ringe lautete. Richard Hertel zeigte mit 383 Ringen eine gute Leistung. Klaus Eidenmüller, der extra zur Teilnahme an der Frühjahrsrunde aus Beerfurth angereist war, erzielte 379 Ringe. Cornelius Schürer traf 370 und damit drei Ringe mehr als Reiner Bär. Alexander Richter schoss 348 Ringe. Schülerin Timea Schneider, die erstmals mit dem Luftgewehr teilnehmen durfte, brachte es auf 169 Ringe mit 20 Schuss.

Die rote Laterne des Abends ging an Team Grün, das mit 1821 deutlich abfiel. Bestes Wertungsergebnis waren hier 387 Ringe von Horst Hennrich. Es folgte Hans Günter Holzschuh, der mit der Luftpistole aufgelegt sehr gute 382 Ringe traf. Tanja Marquardt verfehlte die 380 nur um einen Ring. Armin Becker schoss mit der Luftpistole gute 341 Ringe, die jedoch für die Mannschaftsleistung ebenso zu wenig waren wie die 332 Ringe, die Sascha Hahl mit der Luftpistole ablieferte. Joachim Kitik erzielte außerhalb der Wertung 324, ebenfalls mit der Luftpistole. Persönliche Bestleistung schoss Jugendschütze Justas Vitkunas (320). Seine Leistungskurve zeigt damit weiterhin aufwärts.

Der nächste Wettkampf der diesjährigen Frühjahrsrunde für die Bergsträßer Luftdruckschützen wird wegen der bevorstehenden Osterferien erst am 10. Mai beim SV „Hubertus“ Lampertheim ausgetragen. gün

