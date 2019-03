Team schwarz triumphiert

Hüttenfeld.Den dritten Wettkampf der Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen haben die Bergsträßer Schützen beim Fürther SV „Hassia“ ausgetragen. Trotz der närrischen Zeit kamen dort 45 Schützen zusammen, um gemeinsam einen Wettkampf zu schießen. Die Gewehrschützen genossen es, an diesem Abend als regelkonform für den Karneval auftreten zu können. So mutet die spezielle Wettkampfkleidung der Schützen doch auch wie eine Verkleidung an.

Als Siegerteam ging am Ende das Team schwarz hervor, das mit dem Auflageschützen Walter Diehlmann auch das beste Tagesergebnis auf seinem Konto hatte. Zusammen mit Anna Beck, die trotz Kaffee noch die Ruhe hatte, 385 Ringe zu schießen, und jeweils 383 Ringen von Marion Bauer und Thorsten Schmitt sowie 378 Ringen von Cornelius Schürer war das Team mit 1926 Ringen erfolgreich. Einen Wertungsplatz verfehlte Hans Günter Holzschuh dadurch knapp. Er konnte in der Disziplin „Luftpistole Auflage“ 377 Ringe erzielen. Mit einigem Abstand folgte dann Kristin Becker, für die 364 Ringe angezeigt wurden. Luftpistolenschützin Elke Haardt traf 339. Es folgten Trinity Eckhardt, Schützin in der Schülerklasse, die erst seit wenigen Wochen diesen Sport ausübt, mit 316 und Bernd Haardt mit 307 Ringen. Hermann Schulz führte die Wertung im Team gelb mit seinen 394 Ringen an. Zusammen mit Yvonne Breisch (383), Karina Weber (380), dem Auflageschützen Günter Ihrig (379) und Hans-Dieter Beck (377) erzielte sein Team 1913 Ringe, die ihm den zweiten Platz an diesem Abend bescherten. Außerhalb der Wertung trafen Volker Arnold 373, Karina Hahl 369, Luftpistolenschütze Freddy Ehret 353, Dirk Weber 345 und Walter Müller 343 Ringe – auch in diesem Team damit sehr gute Ergebnisse.

Auflagenschützen vorne

Das blaue Team führte ebenfalls ein Auflageschütze an. Franz Klemm traf wie im vorherigen Wettkampf 393 Ringe. Assistiert wurde er von Peter Melzer, der 386 Ringe erzielte. Dicht auf dicht folgten Frank Strubel mit 378 vor Richard Hertel mit 377 und Klaus Eidenmüller mit 376 Ringen. Zusammen erreichte das Team mit diesen durchweg guten Ergebnissen 1910 Ringe. Alexander Richter konnte mit seinen 368 Ringen nicht in den Wettkampf eingreifen, ebenso wenig wie Luftpistolenschützin Tanja Reich mit 351 Ringen und Andrea Horner-Löffler mit 347.

Im Team rot führten mit Horst Hennrich und Helmi Plößer ebenfalls zwei Auflageschützen mit 386 beziehungsweise 384 Ringen die Mannschaft an. Hinzu gesellten sich die Ergebnisse von Tanja Marquardt (375 Ringe) und Reiner Bär (374), die zusammen mit den 352 von dem Pistolenschützen Alexander Vetter in der Summe 1871 Ringe ergaben. Nicht gewertet wurden die Ergebnisse von Helmut Günther (350 Ringe) und dem Jugendschützen Jason Hilgert (276). Schülerin Timea Schneider erzielte mit dem Trainingsgerät beachtliche 159 Ringe.

Die rote Laterne für den letzten Sieger sicherte sich das Team grün mit 1841 Ringen. Irene Wegener war hier Mannschaftsbeste mit 380 Ringen, gefolgt von Alfred Benna, der mit der Luftpistole aufgelegt 378 schoss. Die beiden Luftpistolenschützen Jürgen Kilian und Jens Bunk platzierten sich mit 366 beziehungsweise 361 Ringen. Das Mannschaftsergebnis von 1841 Ringen komplettierte Heike Marquardt-Becker mit 356. Ehemann Armin Becker verfehlte mit der Luftpistole mit beachtlichen 340 Ringen einen Wertungsplatz. Ebenso erging es den ebenfalls mit der Luftpistole angetretenen Sascha Hahl mit 334 Ringen und Arno Schäfer mit 298. Jugendschütze Justas Vitkunas kam wegen eines Fehlers im äußeren Anschlag nur auf 248 Ringe.

Der nächste Wettkampf der Frühjahrsrunde für die Bergsträßer Luftdruckschützen steht am Freitag, 15. März, beim SV „Hubertus“ Trösel im Gorxheimertal an. Vorher treffen sich die Schützen des Schützenbezirks 38 Starkenburg am Freitag, 8. März, zur Delegiertentagung in der Sporthalle in Erbach-Erlenbach. gün

