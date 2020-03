Technik am Theater

Worms.Wer schon immer einmal einen Blick in die Regiekabinen oder vom Schnürboden auf die Theaterbühne werfen wollte, bekommt am Mittwoch, 1. April, um 14 Uhr, die Gelegenheit dazu. Bei der Bühnentechnik-Führung durch das Wormser Theater können sich die Teilnehmer auf spannende Einblicke in die technischen Geheimnisse des Hauses sowie in den Arbeitsalltag des Teams rund um den Technischen Leiter Bernhard Selzer freuen.

„Mit dieser Führung möchten wir den Teilnehmern die sonst verborgene Theatertechnik zeigen“, erklärt Bernhard Selzer, Technischer Leiter des Wormsers, der selbst durch das Haus führt.

Nur für schwindelfreie Besucher

Zu den Höhepunkten des anderthalb Stunden langen Rundgangs gehört unter anderem der Besuch des Schnürbodens, von dem aus die verschiedenen Teile des Bühnenbilds bewegt werden. „Die Besucher sollten dafür auf jeden Fall gut zu Fuß und schwindelfrei sein.

Der Schnürboden befindet sich 21 Meter über dem Theaterboden und ist nur über zahlreiche Treppenstufen zu erreichen“, so Selzer. Unterstützt wird er bei der Führung von seinem Team, das den Teilnehmern auch Einblicke in die Funktionsweisen der Licht- und Tontechnikanlagen in den Regiekabinen gibt.

Wer gerne an der Bühnentechnik-Führung am Mittwoch, 1. April, um 14 Uhr teilnehmen möchte, kann sich ab sofort beim TicketService (im Wormser, Rathenaustraße 11) oder unter Telefon: 06241 / 2 00 04 50 anmelden. Aufgrund der großen Nachfrage werden nur zwei Karten pro Person abgegeben. Die Teilnahme kostet vier Euro und dauert etwa anderthalb Stunden.

Die nächste reguläre Hausführung im Wormser findet am Montag, 11. Mai, statt. Anmeldungen sind bereits möglich. red

Info: Weitere Informationen unter www.das-wormser.de

