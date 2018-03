Anzeige

Bodo Wartkes nachdenklich-witzigen „Klaviersdelikte“ – Titel seines vierten Programms und Albums – entstammen seinen aufmerksamen Alltagswahrnehmungen und Verwicklungen des zwischenmenschlichen Miteinanders. In einem älteren Song bekennt der Sänger „Ich trau’ mich nicht!“ und erzählt von schlotternden Knien, wenn er einer Traumfrau begegne. Eine solche verkörperte Louisa Yalden, eine ausgebildete Opernsängerin, die in Hüttenfeld aufgewachsen ist. Gemeinsam führten sie ein kleines Schauspiel mit dem Lied „Quand même je t’aime“ auf. Die Sängerin sang in französischer Sprache mit verführerischer Pose und Stoll übersetzte: „Ich versuche schon seit langem, mit dir was anzufangen.“

Beide spielten sich sängerisch die Bälle zu und Yalden versuchte immer wieder, bei Wartke zu landen zum Beispiel mit „Liebling, lass uns durch den Tiergarten ziehen“. Doch Stoll ließ sämtliche Avancen platzen. Nach dem witzigen Lied „Reisetagebuch“ und der Erklärung der Zwölftontechnik nach Arnold Schönberg durfte der Titel des Programms „Ja, Schatz“ nicht fehlen: „Ich liebe sie nicht mehr. Sie behandelt mich wie Dreck.“ Eine Baumarkt-Axt sollte die Demütigungen beseitigen. Doch Wartke und Stoll trauten sich nicht.

