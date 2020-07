Teich im Park bis zu zwei Meter tief

Lampertheim.Der Lampertheimer Stadtpark ist Ausflugsziel, Ort zum Verweilen und grüne Oase der Spargelstadt. Gerade jetzt, wenn die Temperaturen steigen, zieht es viele Lampertheimer in die Grünanlage.

Ein beliebter Anlaufpunkt im Stadtpark ist der Teich mit seiner Wasserfontäne. Doch gerade hier beobachtet die Stadtverwaltung mit Sorge den Umgang mit dem kleinen Gewässer. „Aufgrund des derzeit geringen Angebotes an Freizeitaktivitäten und der nur eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit des städtischen Freibads, lassen vermehrt Eltern ihre kleinen Kinder im Teich planschen“, berichtet Sabine Vilgis, Fachbereichsleiterin der Technischen Betriebsdienste und weist darauf hin, dass der Teich nach der niedrigen Eisenumrandung zwei Meter tief ist und somit eine Gefahr darstellt. Teilweise ließen Eltern ihre Kinder an der Fontäne spielen oder über den Eisenring klettern. Dies könne im schlimmsten Falle dazu führen, dass Kinder ertrinken.

Die Stadtverwaltung möchte daher mit Plakaten und Handzetteln die Nutzer des Stadtparks auf die Gefahren des Teichs aufmerksam machen und sensibilisieren. „Niemand möchte, dass hier etwas Schlimmeres passiert“, so Vilgis. Klar ist aber auch, dass die Verwaltung zu drastischeren Maßnahmen greifen müsse, sollte diese Kampagne erfolglos bleiben. „Niemand möchte, dass der Teich mit einem Bauzaun abgesperrt wird“, so die Bauhof-Chefin. „Daher hoffen wir, dass sich alle Besucher an die bestehenden Regeln halten.“ red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.07.2020