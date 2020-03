Teilnahme „genau abwägen“

Lampertheim.Trotz der Risiken im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben sich Vertreter von Politik und Verwaltung darauf verständigt, die parlamentarischen Beratungen im Sitzungssaal des Stadthauses fortzusetzen.

Nach Angaben der Pressestelle der Stadtverwaltung werden in beiden Fällen Schutzmaßnahmen ergriffen. So wird das Sitzplatzangebot für Zuschauer stark reduziert. Bürger seien zwar weiterhin zu den Sitzungen eingeladen; sie sollten aber „genau abwägen“, ob es derzeit zwingend erforderlich sei, an Sitzungen teilzunehmen. Pressevertreter sind ebenso zugelassen.

Durch eine aufgelockertere Sitzordnung wird auch für ausreichende Distanz unter den Fraktionsvertretern gesorgt. Die Stadtverordnetenversammlung tagt am 24. April wegen der großzügigeren Platzverhältnisse voraussichtlich in der Hans-Pfeiffer-Halle. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 31.03.2020