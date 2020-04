Telefonische Beratung bei Ängsten und Einsamkeit

Monika Horneff leitet das Gemeindepsychiatrische Zentrum der Caritas in der Neuen Schulstraße 16. In „krisenfreien Zeiten“ werden hier Betroffene und Angehörige beraten, Menschen in der Tagesstätte und im Betreuten Einzelwohnen begleitet und unterstützt. „Durch die Gefahren des Virus musste das Hilfeangebot angepasst werden, aber die wichtigste Botschaft lautet: Die Mitarbeitenden sind auch in

...