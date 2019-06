Temperamentvolles Farbenspiel

Lampertheim.Orgel, Trompete und Posaune: Das ist zumindest keine alltägliche Besetzung. Sie stellt an Arrangeure von Stücken, die für eine solche Kombination nicht zu finden sind, wie auch an Interpreten enorme Herausforderungen. Die drei Musiker gehen diese Aufgabe auf der Orgelempore der Lampertheimer Domkirche beherzt an – und können das Publikum, nach anfänglichen Irritationen, am Ende denn auch überzeugen.

Doch zunächst will sich das Ohr nur schwer an Trompete und Posaune gewöhnen, die in Johann Sebastian Bachs c-Moll-Konzert die Partien für Oboe und Violine übernehmen. Da fließt im Hören einiges durcheinander, auch die Stimmführung wirkt bisweilen wenig transparent, zumal ein paar Wackler bei den Einsätzen durchaus noch Abstimmungsbedarf zwischen den drei Akteuren verraten.

Intonatorisch findet vor allem die Posaune erst allmählich ins Spiel, während sich die Trompete an einem sahnigen Cantabile delektiert und die Orgel mit solistisch herausgehobenen Begleitstimmen überrascht. Eine Interpretation, die nicht nur in klanglicher Hinsicht ambitioniert wirkt, sondern auch dank ihrer spieltechnischen Anlage.

Hier neigt Posaunist Matthias Gromer, der Bachs Werk für diese seltene Besetzung arrangiert hat, offenbar nicht zur Trivialisierung. Vielmehr räumte er sich und seinen Spielpartnern durchaus Freiräume zur virtuosen Gestaltung ein. Neben dem in Lampertheim bestens bekannten Trompeter Falk Zimmermann kann Heike Ittmann ihre hohe Kunst auch solistisch an der Orgel demonstrieren.

Die Lampertheimer Kantorin und Organistin lässt sich mit einer Variation von Bachs Suitensatz „Air“ des Spätromantikers Sigfrid Karg-Elerts vernehmen, der die Sopranstimme in den Tenor verlagert hat, was dem Stück – auch bedingt durch die abgedunkelte Registrierung durch Heike Ittmann – eine herb-melancholische Grundstimmung verleiht. Dem heiteren Des-Dur-Kontrast in Joseph Jongens Toccata spricht die Organistin mit wirbelndem Spiel zu, mit dem sie auch die harmonischen Vexierspiele und die expressive Dynamik würdigt.

Radikale Tempowechsel

Mendelssohns Andante mit Variationen D-Dur, das in einem Arrangement des Mannheimer Landeskantors Johannes Michel mit einem Allegro und einem Choral abschließt, beeindruckt im Zusammenspiel der drei Solisten durch seinen weihevoll-hymnischen Ausdruck und durch radikale Tempowechsel. Gegenüber den rasenden Läufen an der Orgel scheinen Trompete und Posaune nur mit Mühe mithalten zu können – ein fulminantes Rennen, das einvernehmlich im feierlich aufstrahlenden Choral mündet. Da wirkt Robert Elmores Rhumba für Orgel als kontrastreicher Schnitt, wobei Heike Ittmann diesmal nicht die Finger, sondern die Füße wirbeln lässt: ein Tanz auf dem Pedal, den die Organistin mit tänzerischer Leichtigkeit bewältigt.

Das Gromer-Arrangement von George Gershwins „Rhapsody in Blue“ gerät als effektvollste, gleichsam gelungenste Kooperation. Von der fanfarenartigen Solo-Trompete Falk Zimmermanns eingeleitet, entwickelt sich im weiteren Verlauf ein temperamentvolles Farbenspiel, das neben der Zunahme an Sicherheit im Ensemble auch eine gewachsene Spielfreude dokumentiert.

Mit zahlreichen Klangeffekten ausgestattet – etwa durch Bläseraufsätze –, gefällt dem Publikum in der Domkirche vor allem der heiter-entspannte Duktus dieses Finales. Mit einem zugegebenen Arrangement des Popschlagers „That’s What Friends Are For“ unterstreicht das Trio eine enge Verschworenheit, die das Konzert mit Sicherheit überdauern wird.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.06.2019