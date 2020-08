Tempo mit Gaspedal aus Pappe

Lampertheim.Elias zieht voll durch. Entschlossen zieht der Elfjährige am Schalthebel und schaltet einen Gang hoch. Das Gaspedal drückt er bis zum Anschlag durch. Im Windschatten saugt sich sein schwarzer Renner an den Vordermann an und zieht lässig außen vorbei. Das digitale Überholmanöver ist geglückt.

Der Schüler sitzt selbstverständlich nicht in Lewis Hamiltons‘ Silberpfeil, sondern auf einer Couch in der Lampertheimer Zehntscheune. Seine Siege feiert er auf der Spielkonsole. Doch beim Corona-bedingt abgespeckten Ferienbetreuungsangebot der Jugendförderung soll nicht einfach nur „gezockt“ werden. Das beginnt schon beim außergewöhnlichen Equipment. Lenkrad, Gangschaltung und Gas sind keine herkömmlichen Controller, sondern aus spezieller Pappe. Das Gaspedal etwa federt per Gummizug zurück und ist elektronisch mit der Konsole verbunden. Zusammenbauen mussten Elias und seine Kumpels die Ausrüstung zum Rennfahren vorher selbst. Ohne Tüfteln also kein „Zocken“.

„Das verbindet Basteln und Spielen, gewissermaßen die analoge und digitale Welt“, erklärt Ole Camus. Der Betreuer weiß schließlich, dass „normales“ Basteln insbesondere bei älteren Jungen nicht mehr ganz hoch im Kurs steht. Beim Nachmittagsprogramm „Spielend programmieren“ der Ersatz-Ferienspiele erhalten die Kinder deshalb erste Einblicke in die technische Welt des Programmierens, ohne dabei die Nicht-digitale-Welt gänzlich aus den Augen zu verlieren. Da kann der Aufbau für ein Rennauto, einen Flieger oder gar ein U-Boot gerne länger dauern als die Belohnung Spielen hinterher. Elias und seine Mitspieler finden das jedenfalls „sehr cool“. Das Spiel selbst kennen sie zwar schon, die Aufbauten sind aber auch für sie neu.

Auch am Tisch nebenan können Jungen und Mädchen mit sogenannten „Merch Cubes“ gleichzeitig experimentieren und spielen. Auf den ersten Blick sind das langweilige, schwarze Pappwürfel. Mit einem Tablet kombiniert verwandeln sich die Würfel aber auf dem Bildschirm in Kugel-Labyrinthe oder gar das Sonnensystem, durch das es mit Neigen und Drehen zu navigieren gilt. „Da gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten“, erklärt Ole Camus. Und es biete den Kindern eine gute Möglichkeit, das Spiel kennenzulernen und später auch zuhause zu nutzen. Die Anleitungen zum Selbstbasteln eines Würfels finden sich im Internet, viele Apps seien kostenlos. Ein Tablet braucht es allerdings.

Etwas klassischer beschäftigt Nele an diesem Nachmittag die Kinder. An ihrem Tisch basteln Jungen und Mädchen Autos und Häuser aus Papier und malen sie an. Allerdings findet sich auch hier ein technischer Aspekt wieder. Die Kinder kleben Kupferbänder in ihre Werke hinein und bringen sie hinterher mittels Batterien und kleinen LED-Lämpchen zum Leuchten. „Die Verbindung aus Basteln und Technik kann ihnen ganz anschaulich erklären, wie Strom fließt“, sagt die Betreuerin. Auch bei den Würfeln gebe es zahlreiche, interaktive Wissensspiele. Wem das alles zu bunt ist, der durfte auch einfach im Hof Fangen spielen. „Das geht schließlich immer“, so die Betreuer. ksm

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.08.2020