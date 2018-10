Temporeich und trotzdem voller Gefühl

Annalisse Walker zog mit ihrer tollen Stimme die Gäste in ihren Bann. © Nix

Lampertheim.Annalisse Walker, die es bis ins Finale von „The Voice of Australia“ geschafft hat, lebt seit einiger Zeit in Heidelberg und begeisterte die Gäste des Lampertheimer London Pubs mit ihrer ausdrucksstarken Stimme. Die Australierin hat sich das Singen selbst beigebracht. Bereits in ihrer Jugend trat sie bei verschiedenen Kirchen- und Gospelveranstaltungen auf. 2016 luden die Produzenten der Castingshow sie zum Vorsingen ein. Sämtliche Coaches rissen sich um sie, schließlich entschied sie sich für das Team Seal.

Bei ihrem zweiten Auftritt in Lampertheim bewegte sich die Sängerin souverän in ihrem Repertoire aus Soul, Pop und Jazz. Neben aktuellen Songs flossen immer mal wieder Klassiker wie „Somewhere Over The Rainbow“ ein. Emotionsgeladen und schwungvoll sang sie temporeiche Stücke wie „Superstition“ oder „Blame It On The Boogie“. Stevie Wonders „Isn’t She Lovely“ coverte sie so mitreißend, dass die Zuschauer mitwippten und vereinzelt zu tanzen begannen. Ihre soulige Stimme passte ausgezeichnet zu den Amy-Winehouse-Hits „Valery“ und „Rehab“. Besonders gut lagen Walke ruhigere Stücke. Wunderschön intonierte sie ihren persönlichen Lieblingstitel „Summertime“. Die Ballade „I Can’t Make You Love Me“ widmete sie ihrem ehemaligen Coach Seal. Nur in Begleitung des Keyboards zog sie damit die Besucher endgültig in ihren Bann. Mühelos wechselte sie zwischen den Tonhöhen und bezauberte bei John Legends „All Of Me“ mit ihrer hellen Kopfstimme. Mit dem Jazzstandard „Georgia On My Mind“ bewies sie Gefühl für Bluesrhythmen. Gekonnt hielt sie bei jedem Lied den Spannungsbogen und sorgte mit lebendiger Dynamik für Abwechslung.

Die Band mit Gitarrist Christoph Stadtler, Michael Rentschler am Keyboard und Hans-Jürgen Götz am Schlagzeug agierte eher zurückhaltend und bot der Ausnahme-Sängerin einen entsprechenden Rahmen. Gitarrist Stadtler setzte mit einigen Soli eigene Akzente. Seine überraschend eingestreuten Deep-Purple-Akkorde bekamen einen Sonderapplaus. Keyboarder Rentschler übernahm quasi mit links auch die Basspartie. as

