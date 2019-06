Tennis-Damen 40 genießen Heimrecht

Lampertheim.Von den hochklassig spielenden Mannschaften des TC Lampertheim genießen am heutigen Samstag nur die Damen 40 in der Hessenliga Heimrecht. Um 14 Uhr erwartet der Tabellenzweite die Gäste des RW Lauterbach. Mit derzeit 5:1 Punkten führen die starken Lampertheimerinnen gemeinsam mit den punktgleichen Bad Homburgerinnen die Tabelle an.

In der Gruppenliga treten die Damen 50 bereits um 9 Uhr zum Verfolgerduell beim SV Bischofsheim an. Ab 14 Uhr wollen die Herren 50 in der Gruppenliga beim Schlusslicht Alsfelder TC ihre Punktebilanz (2:4) aufbessern.

Zum Topspiel der Verbandsliga fahren die Herren 40 als Tabellenzweiter (4:2 Punkte) am morgigen Sonntag zum Spitzenreiter BW Bad Camberg (6:0). fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.06.2019