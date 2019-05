Tennis-Damen setzen sich mit 5:1 durch

Hofheim.Ein perfekter Saisonstart gelang den Herren 40 des TC Hofheim mit einem 5:1 in der Gruppenliga über den TC Freigericht. Andreas Fiedler (7:5/7:6) und Sascha Riedmaier (6:1/6:0) gewannen ihre Einzel, Oliver Fischer (6:3/0:6/0:6) hatte nach einem guten Auftakt einen ganz schweren Stand. Christian Müllers Gegenüber Michael Streb musste im zweiten Satz verletzt passen, so dass der Hofheimer (3:6/5:3) als Sieger hervorging. Auch das Doppel Fiedler/Riedmaier profotierte vom Ausfall Strebs. Den fünften Zähler markierten Fischer/Müller (3:6/6:3/10:8) nach großem Kampf.

Auf Bezirksoberligaebene setzten sich die Damen 40 mit 5:1 gegen die MSG Groß-Gerau/Klein-Gerau/Büttelborn durch. Hofheims Nummer eins Sandra Vranjkovic (6:2/6:0) legte einen glatten Zweisatzsieg vor. Auch Elke Hess (6:2/6:2) spielte stark auf, über drei Sätze punktete Nicole Beyer (6:1/3:6/6:4) für die Gastgeberinnen. Lediglich Hannelore Gugumus (1:6/6:3/2:6) musste sich geschlagen geben, kam dann aber im Doppel mit Elke Hess beim 6:3/7:5 zu einem Erfolgserlebnis.

Erster doppelter Punktgewinn

Vranjkovic/Beyer (6:1/6:4) besiegelten den ersten doppelten Punktgewinn der Hofheimer Routiniers im Damenbereich. Gegen die dritte Vertretung der TG Bobstadt triumphierten die Hofheimer Herren glatt mit 6:0. Alle vier Einzel gingen in zwei Sätzen durch Tim Dejung (6:0/6:0), Philipp Wehlen (6:1/6:1), Nikita Tatsch (6:0/6:0) und Benedikt Nold (6:0/6:0) an das stark verjüngte Hofheimer Team. Die Doppel Dejung/Wehlen (6:0/6:0) und Tatsch/Christian Gugumus (6:1/6:1) legten dann nochmals zwei Zweisatzsiege nach. Nichts zu holen gab es für die Herren 30 beim TC Breuberg, die Odenwälder behaupteten beim Saisonstart sich deutlich mit 6:0.

Das Heimspiel der Herren 75 der MSG TC Bürstadt/TC Hofheim gegen den TC Nieder-Roden in der Bezirksoberliga endete mit einem 2:4. Die Schwäche in den Doppeln wurde den Gastgebern zum Verhängnis. An Nummer drei und vier setzten sich Herbert Deichsel (6:0/6:1) und Helmut Matzner (7:6/3:6/10:7) durch. Die Spitzenspieler Manfred Weis (0:6/3:6) und Horst Beickert (1:6/1:6) vermochten sich nicht zu behaupten. Helmut Stockmann/Deichsel (2:6/1:6) sowie Beickert/Kurt Kleber (0:6/1:6) waren in beiden Doppeln chancenlos, die Gesamtniederlage damit besiegelt.

Einen Punktgewinn erzielte die gemischte U14 in der Kreisliga A beim Messeler TC. Zwei der vier Einzel gingemn durch Felix Schramm (6:0/6:3) und Annika Kaibel (3:6/6:4/10:6) an die Hofheimer. Schramm/Lameli (6:4/6:3) zeigten sich für den dritten Zähler verantwortlich. Ohne etwas Zählbares schlossen das Doppel Kaibel/Bubolz (3:6/4:6) sowie Dana Bubolz (1:6/0:6) und Mika Lameli (3:6/1:6) ihre Partien ab. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019