Tennis-Frauen landen auf Tabellenplatz drei

Lampertheim.Trotz Gegenwehr unterlagen die neuformierten Damen 60 in der Gruppenliga dem ungeschlagenen Tabellenzweiten Zeilsheimer TC mit 1:5. Mit 7:5-Punkten beenden die Lampertheimerinnen die Saison auf dem dritten Platz. Trotz der vier umkämpften Spiele konnten die Gastgeberinnen gegen den Vizemeister aus Zeilsheim nur einen Punkt in den Einzeln für sich gewinnen. Agathe Kobelt (7:5/6:2) stellte an Nummer eins ihre Klasse unter Beweis. Brigitte Stass (1:6/4:6) ging in zwei Sätzen ebenso leer aus wie Isolde Wagner-Koch (4:6/5:7) und Gerda Jänicke (6:7/2:6). Zwei Siege in den Doppeln hätten den Lampertheimerinnen noch einen Punkt beschert. Im Doppel musste sich die Paarung Kobelt/Jaenicke (6:3/5:7/9:11) im entscheidenden Champions-Tiebreak knapp geschlagen geben. Isolde Wagner-Koch war an der Seite von Christel Ficht beim 0:6/0:6 chancenlos. fh

