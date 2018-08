Tennis-Herren souverän

Bürstadt.Am ersten kompletten Spieltag nach der Sommerpause konnten die beiden Bürstädter Herrenteams des TC Bürstadt durch überzeugende Siege ihre jeweilige Tabellenführung verteidigen.

Herren Bezirksliga Rückhand Rossdorf – TC Bürstadt 0:6 TC Bürstadt – TC Babenhausen 5:1

Nachdem die Bürstädter Herren bereits das Nachholspiel in Rossdorf klar mit 6:0 für sich entschieden, konnten sie durch einen erneuten, überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen Babenhausen die Tabellenspitze erobern. Die Meisterschaft wird wohl erst am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Fischbachtal entschieden werden.

Einzel: Dominik Butz 6:1, 6:4; Tobias Baierle 6:0, 7:5; Sebastian Keil 6:0, 6:0; Fabian Kissel 6:0, 6:0;

Doppel: Keil/Kissel 3:6, 4:6; Baierle/Constantin Meyer 6:0, 6:0

Herren Kreisliga TC Bürstadt II – TC Hofheim 6:0

Erneuter klarer Sieg des Tabellenführers im Heimspiel gegen Hofheim. Auch in dieser Klasse dürfte die endgültige Entscheidung in Sachen Meisterschaft erst im letzten Spiel gegen den Tabellenzweiten TC Biblis II fallen.

Einzel: Krystof Bennes 6:4, 6:2; Jan-Henrik Kohl 6:3, 6:1; Timo Stumpf 6:0, 6:0; Manuel Gondolph 6:4, 6:1

Doppel: Bennes/Stumpf 6:1, 6:2; Kohl/Gondolph 6:1, 6:4

Herren 60 Verbandsliga TC Bürstadt – TV Sulzbach 3:6

Gegen den starken Tabellenzweiten aus Sulzbach konnten die Bürstädter durch zwei Einzelsiege und einen Sieg im Doppel die Niederlage erträglich gestalten.

Einzel: Peter Jakob 6:7, 2:6; Alfred Schwöbel 1:6, 0:6; Alfred Straub 6:2, 6:4; Werner Brozio 6:7; 3:6; Rainer Molitor 1:6, 6:3, 10:5; Reinhold Keim 6:2, 3:6, 8:10

Doppel: Jakob/Straub 7:5, 6:4; Schwöbel/Brozio 2:6, 2:6; Molitor/Keim 1:6, 3:6

Damen Bezirksoberliga TC Bürstadt – TC Alsbach 1:5

Klare Niederlage im Heimspiel gegen den TC Alsbach. Lediglich ein gewonnenes Einzel von Marleen Heuser reichte letztlich nicht für einen Punktgewinn.

Einzel: Yamira Halter 3:6, 6:0; 6:7; Celine Gebhardt 3:6, 3:6; Paula Vargas 3:6, 0:6; Marleen Heuser 7:6, 6:2

Doppel: Gebhardt/Vargas 5:7, 1:6; Halter/Heuser 4:6, 6:4, 6:10 Heuser/Caroline Jahr

Damen 30 Bezirksoberliga MSG Klein-Gerau – TC Bürstadt 5:1

Weiterhin auf den ersten Saisonsieg müssen die Damen 30 des TC Bürstadt warten. Lediglich ein gewonnenes Einzel von Martina Baum war für einen Punktgewinn zu wenig.

Einzel: Martina Baum 6:3, 6:4; Christina Georgi 0:6, 0:6; Patrici

Beck 1:6, 2:6; Melanie Maul 0:6, 3:6

Doppel: Baum/Beck 3:6, 2:6; Georgi/Maul 2:6, 1:6

Damen 40 Bezirksliga TC Zwingenberg – TC Bürstadt 5:1

Im Spitzenspiel mussten die Bürstädterinnen die Überlegenheit des unangefochtenen Tabellenführers aus Zwingenberg neidlos anerkennen. Lediglich Christel Friedle konnte ihr Einzel in drei Sätzen gewinnen. Alle anderen Spiele gingen in jeweils zwei Sätzen an die Zwingenberger. Die Zwingenberger Damen stehen durch diesen Sieg bereits vorzeitig als Meister fest.

Einzel: Christel Friedle 4:6, 6:1; 6:2; Christine Winkler 1:6, 1:6; Cora Storzer 3:6, 3:6; Antje Bluhm 0:6, 1:6

Doppel: Friedle/Winkler 3:6, 2:6; Storzer/Brigitte Baierle 1:6, 0:6

Damen 40 Kreisliga TC Bürstadt II – TC Heppenheim 1:5

Weiterhin auf den ersten Punktgewinn müssen die Damen 40 in der Kreisliga warten. Auch gegen Heppenheim gelang es lediglich Karin Richter, ihr Einzel für sich zu entscheiden.

Einzel: Heike Ille 1:6, 0:6; Tina Truong Thuy-Nga 2:6, 2:6; Ariane Lunkenbein 7:5, 5:7; 4:6; Karin Richter 6:2, 3:6, 6:0

Doppel: Truong Thuy-Nga/Lunkenbein 0:6, 0:6; Ille/Richter 1:6, 3:6

Herren 40 Bezirksliga SV Bischofsheim – TC Bürstadt 1:8

Zweite Saison für die Herren 40 des TC Bürstadt. Der Tabellenletzte aus Bischofsheim war beim 1:8 deutlich unterlegen.

Einzel: Christian Ehrbächer 7:5, 6:1; Michael Halter 3:6, 6:0, 6:3; Oliver Ress 6:3, 5:7, 2:6; Eric Lunkenbein 6:1, 6:0; Andreas Micke 6:4, 6:3; Jan Kühn 6:0, 6:1

Doppel: Ehrbächer/Lunkenbein 6:4, 6:2; Halter/Kühn 6:1, 6:3; Ress/Micke 6:4, 6:2

Herren 50 Bezirksoberliga TC Bürstadt – TC Ober-Roden 2:7

Der Gegner aus Ober-Roden war an diesem Tag zu stark. Lediglich zwei gewonnene Einzel der Bürstädter waren zu wenig. Alle drei Doppel gingen an die starken Gäste.

Einzel: Dieter Baierle 2:6, 3:6; Michael Halter 6:0, 6:3; Jens Glanzner 7:5, 4:6; 10:6; Thomas Ille 3:6, 2:6; Norbert Ehrenfels 0:6, 4:6; Peter Neumann 3:6, 2:6

Doppel: Baierle/Halter 4:6, 2:6; Glanzner/Ille 1:6, 1:6; Ress/Thomas Maier 6:1, 6:4, 4:10

Herren 50 Kreisliga TC Einhausen II – TC Bürstadt II 6:0

Nach der erneuten klaren Niederlage in Einhausen steht bereits vor dem letzen Spieltag fest, dass die Herren 50 II des TC Bürstadt die Saison 2018 nur als Tabellenletzter beenden werden.

Einzel: Alfred Roth 7:5, 5:7, 8:10; Dietmar Bus 1:6, 1:6; Maged Hassanien 0:6, 0:6; Jochen Wilhelm 4:6, 6:7

Doppel: Michael Senica/Buss 2:6, 3:6; Roth/Hassanien 3:6, 3:6 red

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018