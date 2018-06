Anzeige

Lampertheim.Die Kinder und Jugendlichen des TC Lampertheim spielten ihre interne Tennis-Jugendmeisterschaft aus. In den jeweiligen Altersklassen wurde eine ganze Woche um Punkte und Siege gekämpft.

In allen Kategorien gab es die Spielform „Jeder gegen Jeden“. Am Samstag – nach den abschließenden Partien – standen die Ehrungen mit Pokalen und Preisen für die Sieger und Platzierten an.

Sieger und Platzierte U 8: 1. Ben Bauer, 2. Luis Wegerle, 3. Moritz Baum U 10: 1. Nevio Huy, 2. Nadja Baum, 3. Niklas Bauer, 4. Luisa Brückmann, 5. Ellen Lunkenbein U 12: 1. Emilija Hercgovac, 2. Lilly Zimmer, 3. Lena Brückmann, 4. Mia-Sophie Diesterweg U 14: 1. Luke Radatz, 2. Linus Seelinger, 3. Aristide Pourikas U 18: 1. Manuel Werner, 2. Cedric Schynoll, 3. Finn Radatz red

Die Erste Vorsitzende Helga Mrotzek begrüßte die Teilnehmer sowie alle Gäste, bevor das Jugendteam mit Nina Münzenberger und Michael Schäfer die Siegerehrung vornahm und die strahlenden Talente beglückwünschten. Nach der Siegerehrung wurden die Kinder und Jugendlichen zu Schnitzel und Pommes eingeladen. Jetzt steht erst einmal die Sommerpause an, bevor es mit der zweiten Runde im Mannschaftswettbewerb weitergeht. red