Tennis-Talente sieglos

Hofheim.Weiterhin ohne Sieg bleiben die beiden Jugendmannschaften des Tennisclubs Hofheim in der neu gestarteten Runde.

Im Heimspiel gegen den TC Olympia Lorsch setzte es für die Junioren U 12 mit einem 0:6 eine deutliche Schlappe, womit sich die Gastgeber mit 0:4-Punkten und 0:12-Sätzen am Tabellenende der Kreisliga A wiederfinden. Alle Partien gingen in zwei Sätzen an die Klosterstädter. Für die Hofheimer spielten Mika Lameli (3:6/3:6), Ben Deters (1:6/0:6), Thorben Kaibel (1:6/3:6), Dian Yoldas (2:6/4:6) sowie in den Doppeln Mika Lameli/Florian Lameli (1:6/2:6) und Kaibel/Yoldas (2:6/2:6).

Die zweite Punkteteilung in Folge gab es für die Junioren U 18 in der Kreisliga B beim 3:3 gegen den TC Erzhausen 4. An Nummer eins und zwei punkteten Nils Schade (6:1/6:7/11:9) und Felix Schramm (6:4/6:1) für die Gastgeber sowohl in ihren Einzeln als auch im gemeinsamen Doppel (6:4/6:1). Elias Glaser (3:6/1:6) gab sein Einzel ab, Luca Siebenhaar (2:6/7:5/6:10) verpasste knapp einen möglichen Sieg. Auch im Doppel hatten Glaser/Siebenhaar (6:7/3:6) das Nachsehen. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.07.2020