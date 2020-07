Tennisherren 50 führen Tabelle an

Hofheim.Von den sechs Mannschaften, die für den TC Hofheim in der Medenrunde aktiv sind, sorgen die Herren 50 in der Bezirksliga A aktuell für gute Ergebnisse. Am zweiten Spieltag der Team-Tennisrunde gelang ein hart umkämpfter 5:4-Heimsieg über den TC Bickenbach 2. Gemeinsam mit dem TC Groß-Rohrheim führen die Routiniers aus Hofheim bei jeweils 4:0 Punkten ohne Verlust nun die Tabelle an.

Die vier gewonnenen Einzel durch Michael Schmitt (6:1/6:1), Heiko Schade (6:0/6:0), Gerhard Gugumus (6:4/6:0) und Jürgen Gugumus (6:2/6:1) legten den Grundstein für den zweiten Saisonsieg. An Nummer drei und vier mussten Rüdiger Hess (1:6/5:7) und Rainer Niederhöfer (2:6/2:6) ihre Partien abgeben. Die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber beseitigten letztlich Schade/Niederhöfer (6:1/6:0) mit ihrem erfolgreichen Doppel. Die beiden Niederlagen von Hans-Jürgen Hechler/Hess (1:6/2:6) und den Gugumus-Brüdern (6:0/4:6/8:10) konnten so gut verkraftet werden.

Niederlage bei Herren 30

Den Herren 30 blieb in der Bezirksliga A auch bei der MSG Trebur/Königstädten ein Erfolgserlebnis versagt. Mit 1:5 ging die Begegnung klar verloren, das Doppel Hahl/Janusz (6:2/7:6) sicherte jedoch einen Ehrenpunkt, nachdem zuvor alle vier Einzel durch Christian Hahl (3:6/4:6), Eric Diesner (1:6/1:6), David Janusz (4:6/1:6) und Gerald Lippert 1:6/1:6) mehr oder weniger deutlich an die Gastgeber gingen. Diesner/Lippert (1:6/2:6) vermochten auch im gemeinsamen Doppel nichts auszuricten, mit 0:4 Punkten befinden sich die Hofheimer nun am Tabellenende.

Nicht besser ergeht es den Herren des TCH in der Bezirksliga A, die beim 4:5 auf heimischen Terrain gegen die MSG Pfungstadt knapp an einem Sieg vorbei schlitterten. Drei der vier Einzelniederlagen setzte es erst im entscheidenden Champions-Tiebreak. Die Gastgeber standen so am Ende mit leeren Händen da. Paradox vor allem, da Benedikt Nold (6:1/2:6/9:11), Fabian Antz (6:1/2:6/7:10) und Yannik Biobesheimer (6:2/2:6/6:10) zunächst alle ihren ersten Satz gewannen, um im weiteren Spielverlauf die Spielkontrolle zu verlieren. Auf Messers Schneide stand der Erfolg von Nikita Tartsch (7:5/6:7/11:9), Hofheims Nummer eins Tim Dejung (6:1/6:0) trumpfte souverän auf. In zwei Sätzen musste sich Steffen Steiner (4:6/3:6) beugen. Neuerliche Hoffnung keimte beim TCH auf, als Nold/Antz (6:2/6:1) und Dejung/Biebesheimer (5:7/6:2/12:10) in einem weiteren „Krimi“ punkten konnten. Das glatte 0:6 und 2:6 von Tatsch/Steiner besiegelte dann die zweite Saisonniederlage der Gastgeber.

Damen kehren stark zurück

Bestens erholt von der Auftaktniederlage gegen den TC Bensheim 2 in der Bezirksoberliga präsentierten sich die Damen 40 beim 4:2-Sieg in Mörlenbach. Mit drei erfolgreichen Einzeln durch Sandra Vranjkovic (6:3/6:0), Nicole Beyer (6:2/6:2) und Hannelore Gugumus (1:6/0:3), deren Gegenspielerin verletzt aufgeben musste, gelang ein Start nach Maß. Elke Hess (3:6/2:6) unterlag in zwei Sätzen ebenso wie das Doppel Gugumus/Beyer (5:7/4:6). Den entscheidenden vierten Zähler holten Vranjkovic/Hess durch einen glatten 6:1/6:2-Zweisatzsieg.

Bis zur Fortsetzung der Medenrunde am dritten Augustwochenende bleiben die TCH-Teams spielfrei. fh

