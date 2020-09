Tennisherren 50 gewinnen Meisterschaft

Hofheim.Mit der makellosen Bilanz von 10:0 Punkten sicherten sich die Herren 50 des TC Hofheim souverän die Meisterschaft in der Bezirksliga A. Beim Saisonfinale gab es einen 8:1-Kantersieg beim Schlusslicht BW Bensheim 2. Für die Vorentscheidung nach den Einzeln sorgten Heiko Schade (6:4/6:4), Hans-Jürgen Hechler (6:3/6:0), Rüdiger Hess dank enormer Leistungssteigerung im Matchtiebreak (6:2/1:6/10:8), Rainer Niederhöfer (6:2/6:2) und Jürgen Gugumus (6:2/6:0).

Gerd Biebesheimer musste nach seinem 3:0-Vorsprung im ersten Satz verletzt aufgeben. Die Doppel Schade/Niederhöfer (6:1/6:1), Gerhard Gugumus/Hechler (6:1/6:2) und Hess/Jürgen Gugumus (6:2/3:6/10:8) legten drei Siege für das Meisterteam nach.

Beim verlustpunktfreien Bezirksoberliga-Tabellenführer BW Bensheim 2 unterlagen die Damen 40 mit 1:5. Mit 6:4-Zählern blieben sie dennoch auf Platz zwei. Bis auf Hofheims Nummer eins Sandra Vranjkovic (6:1/6:2) gingen die Hofheimerinnen allesamt leer aus. Hannelore Gugumus (3:6/1:6), Nicole Beyer (0:6/3:6) und Sandra Dejung (0:6/3:6) unterlagen in ihren Einzeln, auch die Doppel Vranjkovic/Dejung (2:6/2:6) und Gugumus/Beyer (1:6/6:7) gingen an die Gastgeberinnen.

Herren 30 chancenlos

In Nauheim kamen die Herren 30 mit 0:6 unter die Räder. Beim Saisonfinale in der Bezirksliga A waren die Gäste chancenlos. Sie schlossen die Runde mit 2:8 Punkten als Fünfter und gleichzeitig Vorletzter ab. Nach vier verlorenen Einzeln durch Dirk Deters (0:6/2:6), Eric Diesner (0:6/0:6), David Janusz (2:6/0:6) und Gerald Lippert (2:6/2:6) stand die vierte Saisonniederlage der Gäste frühzeitig fest. Diesner/Janusz (2:6/1:6) und Deters/Lippert (0:6/0:6) hatten auch in den abschließenden Doppeln nichts zu bestellen. Stark abstiegsgefährdet bleibt das Herrenteam nach dem 3:6 in der Bezirksliga A gegen die Reserve aus Darmstadt-Eberstadt.

Mit Pfungstadt und Rüsselsheim (alle 2:8 Punkte) finden sich die Hofheimer am Tabellenende wieder. Gegen Eberstadt behaupteten sich lediglich Tim Dejung (6:2/6:2), Steffen Steiner (6:1/6:2) sowie Nold/Antz (7:5/6:2) im Doppel. Fabian Antz (4:6/7:5/11:13) verpasste einen weiteren Zähler für die Gastgeber. Benedikt Nold (4:6/6:7), Philipp Wehlen (2:6/1:6), Nikita Tatsch (1:6/4:6) sowie Dejung/Steiner (4:6/4:6) und Wehlen/Tatsch (1:6/2:6) bezogen allesamt Zweisatzniederlagen.

Junioren U18 tun sich schwer

Überraschend schwer taten sich die Junioren U18 in der Kreisliga B beim 3:3 in Lampertheim. Für die Gastegber war es der erste Zähler überhaupt, für Hofheim die dritte Punkteteilung. Nils Schade (6:2/2:6/10:6) und Florian Windheuser (6:3/3:6/10:5) mühten sich in den Matchtiebreak, Felix Schramm (1:6/1:6) und Simon Lösch (6:7/5:7) verloren in zwei Sätzen. Auch beim dritten Hofheimer Zähler durch Nicolas Graf/Tim Schneider (5:7/7:5/14:12) musste der Matchtiebreak herhalten. Schade/Lösch (4:6/5:7) hatten in nur zwei Sätzen das Nachsehen gegen aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber.

Die Junioren U12 bleiben das Sorgenkind des TCH. Sie liegen mit 0:8 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga A. Beim Ligaprimus in Lorsch setzte es eine 0:6-Klatsche. Zweisatzniederlagen bezogen hierbei Ben Deters (0:6/4:6), Max Orkzejski (1:6/0:6), Florian Lameli (0:6/0:6), Dian Yoldas (1:6/0:6) sowie Deters/Lameli (1:6/4:6) und Okrzejski/Yoldas (0:6/0:6. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.09.2020