Tennisjugend hat schweren Stand

Hofheim.Im Jugendbereich haben die Mannschaften des TC Hofheim weitestgehend einen schweren Stand. Die gemischte U10 bleibt nach dem 1:5 gegen den TC Viernheim punktlos auf dem letzten Platz.

Für den TCH befanden sich Leni Vranjkovic (7:5/2:6/10:4), Roman Bauer (3:6/4:6), Thorben Kaibel (2:6/2:6), Philipp Fischer (3:6/3:6) sowie Vranjkovic/Zoe-Lina Nolding (2:6/2:6) und Kaibel/Leni Graf (2:6/3:6) im Einsatz.

Auch die gemischte U12 verharrt nach dem 0:6 gegen den TC Olympia Lorsch mit 1:13-Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga A. Im Gastgeberteam spielten Tom Schneider (1:6/1:6), Dana Bubolz (0:6/0:6), Mika Lameli (0:6/5:7), Carsten Kaibel (0:6/0:6), Schneider/Lameli (4:6/4:6) und Bubolz/Kaibel (0:6/1:6). Nicht viel besser lief es für die gemischte U12 bei der 1:5-Pleite in Hüttenfeld. Mika Lameli (4:6/6:3/10:8) gelang ein Achtungserfolg, ansonsten unterlagen die Gästeakteure Katharina Geyer (1:6/0:6), Tom Schneider (1:6/3:6), Dana Bubolz (1:6/0:6), Geyer/Bubolz (2:6/1:6) und Schneider/Lameli (2:6/4:6).

Erfreulich aus Sicht der Hofheimer das bisherige Auftreten der gemischten U14 in der Kreisliga A. Gegen den TC Nieder-Roden gelang ein 5:1-Heimsieg. Platz drei bei 10:2-Punkten kann sich sehen lassen. Für die Gastgeber spielten Nils Schade (0:6/1:6), Felix Schramm (6:0/6:1), Luca Siebenhaar (6:1/6:2), Lena Siebenhaar (1:6/7:5/10:8) sowie die Doppel Schade/Schramm (3:6/6:4/10:5) und die Geschwister Siebenhaar (6:0/6:0).

Weiterhin Schlusslicht

Die gemischte U18 bleibt nach der 2:4-Niederlage in Ober-Ramsstadt mit 0:12-Zählern weiterhin Schlusslicht der Bezirksliga A.

Im Odenwald war für die Hofheimer mehr möglich, Nicolas Graf (3:6/6:1/4:6) und Tim Schneider (6:3/4:6/2:6) verpassten mögliche Zähler im Champions-Tiebreak. Elias Glaser (2:6/1:6) unterlag in zwei Sätzen, Lena Siebenhaar (6:1/6:0) trumpfte stark auf. Graf/Schneider (6:2/4:6/10:2) holten den zweiten Punkt der Gäste, Glaser/Siebenhaar (0:6/2:6) hatten in zwei Sätzen das Nachsehen. Für eine Überraschung sorgten in der Kreisliga B die Junioren U18 durch den 6:0-Sieg beim Tabellenzweiten TG Bobstadt 2. Nach vier Einzelerfolgen durch Nils Schade (6:2/6:1), Paul Büttel (6:2/6:0), Simon Lösch (6:4/6:2) und Jan Lensinger (7:5/6:3) stand das Ergebnis vorzeitig fest. Stehvermögen zeigten die Gäste dann auch in den Doppeln mit Schade/Schramm (3:6/6:2/11:9) und Lösch/Lensinger (0:6/6:2/10:8). fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.08.2019