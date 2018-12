Tennisjugend und Ballschule feiern Weihnachten

Hüttenfeld.Kinderpunsch und Glühwein-Duft, weihnachtliche Klänge, eine Plätzchenbackstation und eine Bastelecke lockten zahlreiche Gäste in den Hüttenfelder Tennisclub. In das liebevoll weihnachtlich dekorierte Clubhaus hatten die Trainerin Nicky Marquard mit der Jugendwartin Claudia Schmitt-Möller eingeladen. Mehr als 70 Gäste ließen ihren Tennisschläger einmal zu Hause, um sich gemeinsam auf den Advent einzustimmen.

„Wir leben Tennis“, unter diesem Motto ist in diesem Jahr einiges beim TCH passiert. Vereint ließen die Gäste das Erfolgsjahr noch einmal Revue passieren, um dann endlich die Geschenke, die der Tennisnikolaus für alle Tenniskids hinterlassen hatte, zu übergeben. Stellvertretend überreichte Kirstin Ehret der Trainerin eine Geldspende für die Unterstützung der Tennis Jugendarbeit vom Hüttenfelder Flohmarkt-Team. Liebevoll hatten die Kinder ihre Worte der Dankbarkeit für Nicky Marquard auf Plakate geschrieben, um diese dann vor allen Gästen vorzutragen. Tränen der Rührung, Freude und Dankbarkeit zeigten bei Nicky Marquard, dass die berufliche Veränderung mehr als die richtige Entscheidung war.

Der TCH ist zu einem Treffpunkt geworden. Und so wurde neben dem kulinarischen Schmaus auch noch spontan bis in die Nacht hinein getanzt. „Wir leben Tennis“, da sind sich alle einig. Vor allem die Jugendwartin Claudia Schmitt-Möller und Sportwartin Susanne Rünger. „Wir freuen uns auf 2019, denn es macht einfach so viel Spaß“, hieß es von Rünger.

Aktuelle Termine des TC Hüttenfeld: Jeden zweiten Freitag im Monat gib es einen Dämmerschoppen ab 19.30 Uhr. Außerdem gibt es am 19.Januar 2019 ein Erwachsenen-Kids-Neujahr Schleifchenturnier.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.12.2018