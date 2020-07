Tennisnachwuchs zeigt durchwachsene Leistungen

Lampertheim.Mit Licht und Schatten gestalteten die Jugendteams des TC Rot-Weiß Lampertheim den zurückliegenden zweiten Spieltag der Teamtennisrunde. Durch den 6:0-Kantersieg bei der MSG Biblis/Bürstadt setzte sich die gemischte U10 mit 3:1-Punkten an die Tabellenspitze der Kreisliga A. Zum Saisonauftakt spielte die Mannschaft noch 3:3 gegen Viernheim. Gegen Biblis/Bürstadt gab es ausschließlich Zweisatzsiege durch Nevio Huy (6:2/6:2), Luisa Brückmann (6:2/6:3), Finn Unger (6:2/6:2), Tamia Stollhofer (6:3/6:2) sowie den Doppeln Huy/Unger (6:3/6:2) und Brückmann/Stollhofer (6:2/6:2).

Als MSG Lampertheim/Hüttenfeld treten die Juniorinnen U12 in der Kreisliga A an und feierten zum Saisonauftakt ein glattes 6:0 über Ober-Ramstadt/Rossdorf. Luisa Brückmann (6:2/5:7/10:6) im Einzel sowie das Doppel Nadja Baum/Lilli Will (6:0/6:7/10:8) mussten über drei Sätze gehen. Ansonsten nahm die Begegnung einen einseitigen Verlauf mit Erfolgen von Anna Hermann (6:0/6:4), Nadja Baum (6:0/6:0), Tamia Stollhofer (6:0/6:2) und Hermann/Brückmann (6:0/6:0).

Nach dem 3:3 in der Auftaktpartie gegen BW Bensheim 2 kamen die Juniorinnen U14 in der Kreisliga A beim TC Viernheim mit 1:5 unter die Räder. Lily Zimmer (6:4/6:3) holte den Ehrenpunkt für die Gäste. Ansonsten setzte es durchweg Niederlagen für Emilija Hercegovac (2:6/4:6), Lena Brückmann (0:6/0:6), Mia-Sophie Diesterweg (6:4/4:6/4:10) und Brückmann/Diesterweg (1:6/6:4/5:10) im Doppel.

Da der TC Bickenbach 2 kurzfristig sein Team vom Spielbetrieb der Bezirksliga A zurückzog, befanden sich die Juniorinnen U18 erst einmal im Einsatz. In Eberstadt stand ein glattes 6:0 zu Buche, das Leonie Münzenberger (6:0/6:1), Alisija Hercegovac (7:6/6:3), Carlotta Wolf (4:6/6:1/10:4), Leonie Strauß (6:2/6:2) sowie die Doppel Münzenberger/Hercegovac (6:0/6:0) und Wolf/Amelie Groß (6:1/6:4) sicherstellten.

Eine Niederlage erlebten die Junioren U12 als MSG Lampertheim/Hüttenfeld mit der 1:5-Pleite in Viernheim, nachdem sie am ersten Spieltag den TC Hofheim noch mit 6:0 deklassieren konnten. In Viernheim verbuchte lediglich Nevio Huy (6:0/6:2) etwas Zählbares für die Gäste. Niederlagen steckten Niklas Bauer (1:6/1:6), Phil Jordan (0:6/0:6), Titus Chiorean (3:6/0:6) sowie die Doppel Bauer/Huy (4:6/3:6) und Jordan/Chiorean (3:6/1:6) ein.

Das 3:3 der Junioren U14 der MSG Lampertheim/Hüttenfeld bedeutete die zweite aufeinanderfolgende Punkteteilung. Jan Goliasch (6:1/6:1), Tim Gerhardt (7:6/6:0) und beide im gemeinsamen Doppel (6:3/6:2) waren die Punktegaranten. Silas Unger (2:6/2:6) und Niklas Bauer (3:6/1:6) verloren dann auch noch im Doppel (2:6/1:6).

In der Bezirksliga A unterlagen die Junioren U18 dem SV Eberstadt deutlich mit 0:6. Durchweg gingen die Partien von Manuel Werner (2:6/0:6), Jan Goliasch (2:6/2:6), Luke Radatz (2:6/2:6), Aristide Pourikas (0:6/0:6), Werner/Goliasch (3:6/2:6) und Radatz/Pourikas (2:6/3:6) in nur zwei Sätzen an die Gäste.

Das 2:4 der zweiten Vertretung der U18-Junioren gegen die TG Bobstadt 2 bedeutete bereits die zweite Saisonniederlage nach dem 2:4 gegen die MSG Fürth/Rimbach/Lautrertal. Nach den Einzeln lagen die Gastgeber bereits mit 1:3 im Hintertreffen, lediglich Luis Ernst (4:6/6:1/10:5) brachte sein Einzel durch. Aristide Pourikas (5:7/2:6), Linus Seelinger (1:6/2:6) und Julian Klippel (2:6/3:6) bezogen Zweisatzniederlagen. Zwar setzten sich Seelinger/Ernst (6:0/6:2) in ihrem Doppel souverän durch, doch das 1:6/3:6 von Pourikas /Klippel besiegelte die zweite Niederlage der Lampertheimer. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.07.2020