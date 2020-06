Tennisspieler im Einsatz

Hofheim.Sechsmal wird am bevorstehenden Wochenende unter der Beteiligung von Hofheimer Tennismannschaften gespielt.

Den Auftakt bestreiten am Samstag, 27. Juni, um 9 Uhr die Junioren U18 gegen die vierte Vertretung des TC Erzhausen. Dreimal wird dann um 14 Uhr weiter gespielt. Die Junioren U12 treffen auf den TC Olympia Lorsch, die Herren 50 im zweiten aufeinanderfolgenden Heimspiel auf den TC Bickenbach 2, während die Damen 40 zum Mörlenbacher TC fahren. Weiter geht es am Sonntag, 28. Juni, um 9 Uhr. Für die Herren steht das Heimspiel gegen die MSG Pfungstadt an, die Herren 30 fahren zur MSG Trebur/Königstädten. fh

