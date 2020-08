Tennisspieler kämpfen um Punkte

Hofheim.Nach Beendigung der Sommerferien geht es für die aktiven Mannschaften des Tennisclubs am bevorstehenden Wochenende mit dem Punktspielbetrieb weiter. Vier Mannschaften bestreiten den dritten Spieltag, die Jugendteams starten eine Woche später. Der Auftakt erfolgt am Samstag, 14. August, 14 Uhr, mit den Damen 40 im Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht TC Zwingenberg. Zeitgleich treten die bislang erfolgreichen Herren 50 (4:0 Punkte) bei der mit 2:2 Zählern gestarteten MSG Pfungstadt 2 an. Am Sonntag, 16. August, wird um 9 Uhr zweimal mit Hofheimer Beteilugung gespielt. Das sieglose Herrenteam erwartet dabei RW Groß-Gerau 2, im Kellerduell der Bezirksliga A treffen die beiden Schlusslichter Herren 30 und TVH Rüsselsheim aufeinander. fh

