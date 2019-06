Tennisspielerüberraschen

Hofheim.Von den Nachwuchsmannschaften des TC Hofheim verbuchte am letzten Spieltag lediglich die gemischte U14 einen Erfolg. Im Heimspiel der Kreisliga A gelang gegen die zuvor punktgleiche MSG Darmstadt ein glatter 6:0-Erfolg, der in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war.

Alle Begegnungen gingen in nur zwei Sätzen an die hoch überlegenen Gastgeber, angefangen über die Nummer eins Nils Schade (6:0/6:1) über Felix Schramm (6:1/6:2), Annika Kaibel (6:4/6:1) bis zu Lena Siebenhaar (6:2/6:0). Auch in den Doppeln hatten die Hofheimer kein Erbarmen mit den Gästen: Schade/Schramm (6:0/6:2) und Kaibel/Siebenhaar (6:0/6:0).

Mit 0:8 Punkten bleibt die gemischte U10 weiterhin Schlusslicht der Kreisliga A. Im Derby beim TC Hüttenfeld setzte es mit 2:4 die vierte Saisonniederlage, während die Gastgeber ihren ersten Saisonsieg feiern konnten. Die Hofheimer Punkte holten Thorben Kaibel (4:6/6:3/12:10) und Dian Yoldas (6:3/6:3).

Auch die gemischte U 12 des TCH bleibt mit 0:8 Zählern Schlusslicht in der Kreisliga A. Gegen den TC Biblis gab es eine deutliche 0:6-Heimpleite. Ben Deters (7:6/2:6/6:7) im Einzel und im gemeinsamen Doppel mit Mika Lameli (3:6/6:3/6:7) verpasste zweimal knapp einen Punktgewinn. In zwei Sätzen gaben Schneider/Buchholz (4:6/2:6) ihr Doppel ab. Jeweils in zwei Sätzen unterlagen in den Einzeln Tom Schneider (3:6/3:6), Dana Bubolz (0:6/2:6) und Mika Lameli (2:6/2:6). fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019