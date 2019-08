Tennisturnier endet durchwachsen

Lampertheim.Neben den fünf hochklassigen Teams des TC Lampertheim (TCL) befanden sich am letzten Spieltag noch weitere Mannschaften im Einsatz.

In der Bezirksliga A unterlagen die Damen dem TC Nauheim mit 2:4, konnten durch Tamara Brüderle (6:0/6:2) und Brüderle/Gärtner (6:2/6:4) lediglich ein Einzel und ein Doppel gewinnen. Gegen den TC Traisa erreichten die Herren in der Bezirksliga A mit 3:3 eine Punkteteilung, wobei ein Sieg für die Lampertheimer möglich war. Im entscheidenden Doppel unterlagen Rössner/Heilmeier (5:7/6:2/7:10) denkbar knapp im Tiebreak, nachdem Geister/Radatz (6:1/6:3) ihr Doppel nach Hause gebracht hatten.

Ausgeglichen war auch die Bilanz in den vorangegangenen Einzeln. Philipp Rössner (2:6/1:6) und Frederic Geister (3:6/1:6) unterlagen in zwei Sätzen, Finn Radatz (6:2/6:0) und Nikolas Heilmeier (6:1/6:3) punkteten in zwei Sätzen. Keine Chance hatten die Lampertheimer Herren in der Kreisliga A beim 1:5 gegen den Gegner aus dem Lautertal. Nur Noah Bauer (2:6/6:3/6:3) konnte einen Punkt holen. Alle weiteren Partien gingen verloren: Florian Werner (0:6/1:6), Maurice Docter (1:6/0:6), Simon Einsiedler (3:6/2:6), weiterhin die Doppel Werner/Docter (0:6/4:6) und Bauer/Einsiedler (1:6/0:6). Auf verlorenem Posten standen die Herren 30 in der Bezirksoberliga beim 0:9 gegen BW Walldorf, das sich als hoch überlegen präsentierte.

Für Lampertheim spielten Thomas Brückmann (6:4/0:6/2:6), Markus Baum (1:6/0:6), Boris Richter (1:6/6:7), Mathias Hummel (1:6/0:6), Steffen Götz (2:6/1:6), Rik Wegerle (0:6/0:6), Richter/Hummel (1:6/3:6), Baum/Götz (1:6/5:7) und Brückmann/Wegerle (2:6/3:6).

Spargelstädter überzeugen

Ein 6:3-Sieg sprang für die zuvor punktgleichen Herren 60 in der Bezirksliga A beim TC Reichelsheim/Grasellenbach heraus. Im Verfolgerduell um den Aufstieg zeigten sich die Spargelstädter von Anfang an sehr konzentriert und überzeugten in den Einzeln. Lediglich Mannschaftsführer Siegfried Tannreuther musste sich knapp mit 5:7/5:7 geschlagen geben.

Alle anderen Mitspieler gewannen ihre Einzel, so dass die Partie nach den Einzeln beim Stand von 5:1 für den TC Lampertheim bereits entschieden war.

Ergebnisse: Willi Christel (6:2 6:2), Siegfried Tannreuther (5:7/5:7), Rainer Engelhardt (6:1/6:4), Hans Fast (6:4/6:2), Ludwig Schlappner (6:1/7:5), Wolfgang Schneider (6:3/6:1), Christel/Schlappner (4:6/2:6), Engelhardt/Rehn (3:6/2:6), Tannreuther/Schneider (6:3/2:6). fh

