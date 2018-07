Anzeige

Lampertheim.Der Tennisclub Rot-Weiss veranstaltet vom 28. Juli bis 5. August die 19. Offenen Stadtmeisterschaften um den AVS-Cup als DTB-Turnier. Erstmals in der Turniergeschichte des TC Rot-Weiss zählt das beliebte Turnier als Deutsches Ranglistenturnier für die Einzel der Damen und Herren im Aktivenbereich.

Damit legt das Sportereignis in der letzten Sommerferienwoche nach Vereinsangaben erneut an Qualität zu. Dies werde sich auch positiv auf die Anmeldungen der Teilnehmer auswirken. Die ersten Eintragungen seien bereits via Internet vorgenommen worden. Mit rund 150 Teilnehmern werde gerechnet.

Anmeldungen zu dem AVS-Cup können im Internet unter htv.liga.nu „Turnierkalender“ über www.tc-lampertheim.de/stadtmeisterschaften oder in den Meldelisten im Clubhaus des TCL vorgenommen werden. Meldeschluss ist Samstag, 21. Juli, 22 Uhr. Die Auslosung der Spieltermine mit Spielpaarungen findet am Mittwoch, 25. Juli, 23 Uhr, statt. Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich deutschlandweit alle Spieler, die Mitglied eines Vereins sind, der dem Deutschen Tennis Bund (DTB) angehört, wobei jeder Teilnehmer sich maximal nur in einem Einzelwettbewerb melden darf. Die Turnierleitung obliegt der Sportwartin des Lampertheimer Vereins, Petra Coconcelli, unterstützt von Oberschiedsrichter Claus Pontow und die im Turnierausschuss Verantwortliche und Vorsitzende des austragenden TC Rot-Weiss, Helga Mrotzek.