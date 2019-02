Terminpaket geschnürt

Hofheim.Einen harmonischen Verlauf hat die Jahreshauptversammlung der Sängervereinigung 07/20 in den Kellerräumen des Bürgerhauses genommen. Erster Vorsitzender Harald Heiser erinnerte in seinem Jahresrückblick zunächst an die sehr gut besuchte Maifeier des Chores, die Feierlichkeiten zum Jubiläum mit Dieulouard, verschiedene Auftritte des Chores sowie an den Tagesausflug auf die Landesgartenschau nach Lahr. Festgezurrt hat der Chor außerdem die Aktivitäten für das erste Halbjahr 2019.

Fahrt nach Frankreich

Dazu gehören ein Auftritt in Bobstadt beim Jubiläum des MGV Sängerlust Bürstadt, die eigene Maifeier, die Rückverschwisterungsfeierlichkeiten in Dieuluard am 2. Juni sowie der Besuch der Bundesgartenschau in Heilbronn am 30. Juni. Die Aktivitäten der Sängervereinigung 07/20 für das zweite Halbjahr sind noch zu erörtern, der grobe Rahmen steht allerdings.

Den Kassenbericht lieferte Siegmar Gotha. Ihm bestätigten die beiden Prüferinnen Else Seyfried und Elke Staudinger eine einwandfreie Kassenführung. Im nächsten Jahr prüfen Elke Staudinger und Willi Lameli die Kasse. Die Sänger gedachten auch Helmut Bauer, der lange Jahre im Vorstand mitwirkte und im vergangenen Jahr verstarb. fh

