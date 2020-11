Testcenter zieht von Heppenheim nach Lampertheim

Lampertheim.Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen will das Corona-Testzentrum von Heppenheim nach Lampertheim-Hofheim verlagern. Der Kreis Bergstraße stellt dafür der KV Hessen die leerstehende Alte Schule mietfrei zur Verfügung. „Mit der Verlagerung gibt es nun die Möglichkeit, das Testcenter dort winterfest zu machen“, erklärt Landrat Engelhardt in einer Mitteilung. Am jetzigen Standort in Heppenheim musste sich das Testzentrum die Räume mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst teilen. Das sei am neuen Standort anders. Außerdem, so Engelhardt weiter, gäbe es am neuen Standort einen begrenzten Wartebereich innerhalb des Gebäudes sowie Unterstellmöglichkeiten im Außenbereich.

Auch Gesundheitsdezernentin Diana Stolz begrüßt den Umzug: „Wir haben in den letzten Wochen einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen erlebt. In den letzten knapp drei Wochen wurden im Kreis fast 900 neue Infektionsfälle erfasst. Das sind so viele, wie wir bis dahin in der ganzen Pandemie bislang hatten. Das zeigt, dass wir deutlich höhere Kapazitäten bei den Tests und auch in der Nachverfolgung der Kontakte benötigen.“ Was die Nachverfolgung angeht, so hatte der Kreis in der vergangenen Woche bereits die Unterstützung von Bundeswehrkräften angefordert. Die Soldatinnen und Soldaten unterstützen seit einigen Tagen das Gesundsamt bei der Kontaktnachverfolgung und bei Tests in Einrichtungen.

Stolz dankte bei der Gelegenheit auch der KV Hessen, dass damit weiter im Kreis Bergstraße getestet wird. Im Frühjahr hatte die Kassenärztliche Vereinigung auf Initiative von Stolz das Testzentrum in Heppenheim eingerichtet und so auch die Testkapazitäten im südhessischen Bereich gestärkt.

Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl sagte auf Anfrage, nun müsse geklärt werden, wie der Besucherverkehr rund um die Alte Schule organisiert werde. Gerade in diesem Bereich seien die Verkehrsverhältnisse und Parkmöglichkeiten ohnehin problematisch. Möglicherweise könne auf dem Schulhof ein Parkplatz eingerichtet werden.

Der Sprecher des Gesundheitsnetzes der Lampertheimer Ärzteschaft (Gala), Walter Seelinger, hält den neuen Standort für problematisch, vor allem aus Sicht der Odenwälder Bevölkerung, die nun weite Wege zu absolvieren habe. Er hielte zwei Testzentren – im Ried und an der Bergstraße – für sinnvoll. Laut Seelinger bieten mehrere niedergelassene Ärzte in Lampertheim Tests an, mittlerweile auch im Schnellverfahren.

Nach Informationen der Hausarztpraxis Walter Seelinger in Heppenheim soll das Testcenter in Hofheim am Montag, 16. November, eröffnen.

Info: Corona-Testzentrum in Lampertheim-Hofheim

Wilhelm-Leuschner-Straße 7

68623 Lampertheim-Hofheim

Öffnungszeiten Montag-Freitag 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Eröffnungsdatum: 16.11.2020

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.11.2020