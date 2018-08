Anzeige

Lampertheim.Einen guten Start in die neue Saison erwischte die D-Jugend des TV Lampertheim (TVL), die einen Test bei der FSG Bensheim 2 mit einem 1:0-Sieg für sich entscheiden konnte.

Zu Beginn der Partie machte der FSG ziemlich Druck und hielt den TVL lange in der eigenen Hälfte gefangen. Sie spielten sich auch die eine oder andere gute Chance raus, konnten jedoch keine davon mit einem Tor abschließen, da die Abwehr des TVL gut stand. Nach 15 Minuten konnte der TVL sich langsam etwas befreien und kam in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit auch zu eigenen Torchancen. In dieser Phase war es ein recht ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Man merkte in der ersten Hälfte, dass der TVL sich noch sowohl an die neuen Regeln wie Abseits als auch an den Schiedsrichter, welcher diese konsequent einforderte, gewöhnen musste. Dank der vielen Trinkpausen hatten sie genug Gelegenheiten, sich dessen nochmal in Ruhe bewusst zu werden.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte konnte Bruno Martinovic den Ball für den TVL zum 1:0 einnetzen. Auch die schwächere Kondition der Gastgeber konnte der TVL nun deutlich besser nutzen und kam so zu mehr und besseren Torchancen. Das Zusammenspiel funktionierte nun besser, da unter anderem der Gegner das Pressing nicht mehr so wie zuvor aufrecht erhalten konnte. Alles in allem war es ein verdienter Sieg, der aufgrund der zweiten Hälfte durchaus höher hätte ausfallen können. Für den TVL spielten Damian Bogusch (Tor), Maxim Graf, Felix Schönberg, Julian Kurpiers, Bruno Martinovic, Jonas Volk, Erik Engels, Arthur Geiger, Lukas Krauth, Tom Becker und Esteban Castro. fh