Theater führt Märchen auf

Lampertheim.Die Jugendförderung und cultur communal präsentieren am Sonntag, 17. Februar, 14.30 Uhr, ein Kindertheaterstück auf der Bühne des Schwanensaals. Aufgeführt wird das bekannte Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“ für Kinder ab vier Jahren. Es handelt sich umdie 15. Kindertheaterproduktion des Theaters Tom Teuer. Die Regie hat Kattrin Kupke. Das Theater wurde 1988 gegründet. Es gibt jährlich rund 120 Vorstellungen in Deutschland sowie in Belgien und Italien.

Karten zu acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder im Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00) und an der Tageskasse. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.02.2019