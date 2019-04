Theater um einen Faulpelz

Lampertheim.Im Lampertheimer Schwanensaal liegt der König der Faulpelze (Oliver Dietrich) müde und gelangweilt in seiner Hängematte. Doch seine Freundin, die Prinzessin von Agilien (Maria Breuer), ist abenteuerlustig und versucht, ihn für spannende Phänomene rund um das Thema Bewegung zu begeistern – etwa, in dem sie Wasser in den Zaubereimer gießt. Rund 250 Mädchen und Jungen der Schillerschule sowie ihrer Lehrer haben sich die Aufführung angesehen, teilt die Stadt mit. Sie wurde vom Theater „Alte Werkstatt“ in Frankenthal sowie dem Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für frühe naturwissenschaftliche Bildung erarbeitet und präsentiert. red (Bild: Nix)

