Theaterkarten für „Nichts als Kuddelmuddel“

Hüttenfeld.Die Spieler des Hüttenfelder Theatervereines „ZwiBuR“ sind schon wieder mitten in der Probenarbeit für die Aufführungen in der Weihnachtszeit. Regisseur Bruno Ehret wollte in diesem Jahr kürzer und nur als Schauspieler in Erscheinung treten. Deswegen ist es nun Jochen Köcher, der die recht überschaubare Zahl von zehn Akteuren in Szene setzt. „Nichts als Kuddelmuddel“ heißt das Stück von Jürgen Hörner. Ein Schwank, der auf zwei Ebenen funktioniert: Der Zuschauer sieht zunächst die Generalprobe einer Boulevardkomödie um die Wahrsagerin Madame Kassandra und ihre Probleme mit Darstellern und Technik. Der Regisseur ist verzweifelt: Wie soll die Premiere am nächsten Tag laufen? Genau die zeigt dann der zweite Akt. Mehr sei noch nicht verraten, nur soviel: Eine urkomische Geschichte, Theater auf dem Theater, auf die Spitze getrieben. Die Aufführungen sind am 22. und 26. Dezember um 20 Uhr im Bürgerhaus. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, 5. Dezember, um 16 Uhr bei Manuela Ehret in der Blumenstraße 18, und setzt sich dann immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr fort. Telefonische Vorbestellungen (06256/15 50) sind erst nach dem Vorverkaufsstart möglich. ron

