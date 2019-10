„Thilo“ macht dem Goldenen Herbst ein Ende

Lampertheim.War es für die Jahreszeit zu mild, zu trocken, zu wenig stürmisch – also eigentlich zu schön? Oder lassen sich Tage wie der zurückliegende Goldene Oktober auch im Klimawandel genießen? Egal, jetzt sind auch diese Tage gezählt. Tief „Thilo“ macht dem sonnigen Hoch ein Ende. Schon am Dienstagabend zogen mit den dicken Regenwolken die Vorboten des Wetterwandels auf und gemahnten uns an den bevorstehenden kalendarischen Herbstbeginn. Bald wird es mit Rainer Maria Rilke wieder heißen: „Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.“ Gut, dass die Arbeiten am Dach der Lampertheimer Domkirche schon so weit fortgeschritten sind. Demnach besteht Anlass zur Hoffnung, dass die Dombesucher spätestens dann, wenn es Winter wird, im Trockenen sitzen werden. / red

