Tiefflieger und gute Laune auf dem Platz

„Rückhand ist auf jeden Fall schwieriger“, urteilte der neunjährige Timo, während er sich an dem beidhändigen Griff versuchte. Einen Tennisschläger habe er zuvor noch nie in der Hand gehalten. Nur mit der kleineren Variante Tischtennis kennt er sich aus. „Das war aber sogar ein bisschen besser als Tischtennis“, war der Nachwuchssportler selbst ein wenig überrascht. Auch Kumpel Lenny hat’s Spaß gemacht. Der Neunjährige freute sich, dass er nach den Einführungsübungen auch drei gegen drei, fünf gegen fünf und „abwechselndes Staffel schlagen“ spielen durfte. Auf dem Platz nebenan waren gar vereinzelte Ballwechsel zu sehen. Silas und sein Freund Finn spielen nämlich beide schon in der Mannschaft des TC Rot-Weiß, zeigten auch schon Schmetter- und Aufschläge. Sie konnten ihren Freunden gleich ein paar Tipps mit auf den Weg geben.

Wem der Sport zu anstrengend wurde, durfte sich beim Basteln und Quizzen ausruhen. Aus alten Tennisbällen klebten kleine Künstler gemeinsam mit Susanne Camus von der städtischen Jugendförderung „Ball Butler“ zusammen, die etwa als Zahnbürstenhalter dienen können. Wer gar keine Lust auf Tennis hatte, durfte auf der Anlage auch Hockey spielen.

